Samsung lança mais dois smartphones voltados para performance

Cada vez mais, as grandes fabricantes de celulares - exceto a Apple - procuram apresentar linhas pára os mais diferentes consumidores. O foco pode ser classe social ou função primordial para escolha do produto. A linha M, da Samsung, privilegia os clientes que gostam de performance. Ou seja, gadgets potentes, com alta taxa de atualização, boa memória e que, geralmente, colocam a câmera ou o acabamento - por exemplo - em segundo plano. Pensou em games? Eu também.

Dois novos aparelhos da linha, o Galaxy M23 5G e o Galaxy M53 5G, foram apresentados nessa semana pela marca coreana. "Estes dois smartphones são opções poderosas para os consumidores que exigem um smartphone de alta capacidade para o uso contínuo”, diz Marcelo Daou, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

O Galaxy M23 5G conta com um processador Qualcomm Snapdragon2 750G em conjunto com a memória RAM de 6GB, um display de 6.6 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz. A bateria é de 5,000 mAh e le possui compatibilidade com o carregamento super-rápido de 25W. As câmeras são medianas: na traseira, principal de 50 MP, um sensor Ultra Wide de 8MP e um macro de 2MP. O vídeo é em resolução FullHD. A frontal é de módicos 8MP. O smartphone conta com 6GB de RAM e 128GB de HD.

Já o M53 5G é mais potente. Com o processador é o MediaTek Dimensity 900, 8 GB de RAM e 128GB de HD, o modelo tem uma tela um pouquinho maior (6.7 polegadas) e também taxa de atualização de 120Hz. A bateria e o carregamento são idênticos ao M23 , mas as câmeras são melhores. Na traseira, uma principal de 108MP, uma lente ultrawide (8 MP), uma de profundidade (2 MP) e uma macro de 2MP. A frontal conta com 32MP e a resolução do vídeo é em 4K.

Ambos os modelos são estão à venda na loja online da Samsung. O M23 sai por R$ 1.899 até 12 de junho, depois passa para 1.999. Já o M53 conta com uma promoção maior: até a mesma data está de R$ 3.499 por R$ 2.699 e o cliente ainda leva um fone de ouvido Galaxy Buds Live.