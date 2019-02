Samsung lança quatro versões do S10 e celular dobrável; conheça

A Samsung apresentou na quarta-feira (20) o Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e e o Galaxy S10 5G, os novos smartphones da família topo de linha da marca. Os aparelhos chegam com várias câmeras, notch circular no canto, baterias com mais capacidade e processadores atualizados.

O S10 e o S10+ têm a tela que toma toda frente do aparelho, curvada nas laterais, leitor de impressões digitais ultrassônico debaixo do display e câmera traseira tripla. Já o S10e é uma versão mais simples. Tem o mesmo processador dos "irmãos", mas a câmera traseira é dupla e o leitor de digital é diferente. O 10 5G é o primeiro aparelho da linha Galaxy a ter conectividade 5G, como indica o nome. O telefone tem tela de 6,7 polegadas, câmera com profundidade 3D e uma superbateria de 4.500 mAh. O corpo é similar ao do Note 9.

Além disso, o S10 e o S10+ vêm com display AMOLED dinâmico, o que deixa a tela mais brilhante que nas versões anteriores. Também são os primeiros smartphones com certificado HDR10+, que permite assistir conteúdos compatíveis com maior alcance dinâmico. Ambos são a prova d'água e virão com Android 9 Pie. No Brasil, o processador será o Exynos 9820. A bateria dos dois é ligeiramente diferente. A do S10 tem capacidade 3.400 mAh, a do S10+ de 3.500 mAh - o S9 vinha com uma de 3.000 mAh.

O quarto integrante da família é uma novidade desse ano, que possibilita uma versão menos cara para os consumidores que querem experimentar o mundo S. O S10e tem o mesmo processador e pode chegar a 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. A tela, contudo, é plana, com 5,8 polegadas e menos resolução. O leitor de digitais fica na lateral. E na traseira há uma câmera a menos (a lente ultrawide fica de fora). O "e" no nome é de essencial, que será usada pela Samsung para identificar versões mais simplificadas dos aparelhos.

Ainda não foi divulgado quando os novos aparelhos chegam ao Brasil, nem quanto custarão. Os interessados podem fazer um cadastro em site da Samsung a partir de hoje. Depois, ele vai receber um e-mail com link para efetuar a compra do aparelho, quando este estiver disponível. O cadastro prévio vai permitir uma reserva do smartphone antes dele começar a ser vendido online e nas lojas físicas. A garantia de entrega antes do lançamento é apenas para a região Sudeste, contudo. Nos EUA, os preços são US$ 999 para o S10+, US$ 899 para o S10 e US$ 749 para o S10e.

Veja as fichas dos aparelhos:

Galaxy S10e

Dimensões e peso: 69,9 x 142,2 x 7,9 mm; 150 g

Tela: 5,8 polegadas Full HD+ Amoled

Câmeras: traseira dupla (principal 12 MP + grande angular de 16 MP) e frontal (10 MP)

Memória: 6 GB/8 GB de RAM e 128 GB/256 GB de armazenamento (com espaço para microSD de até 512 GB)

Bateria: 3.100 mAh

Processador: Snapdragon 855 ou Exynos 9820

Cor: branco, preto, verde, azul e amarelo

Galaxy S10

Dimensões e peso: 70,4 x 149,9 x 7,8 mm; 157 g

Tela: 6,1 polegadas Quad HD+ Amoled

Câmera: tripla traseira (12 MP principal + 16 MP grande angular + 12 MP teleobjetiva) e frontal (10 MP)

Memória: 8 GB RAM e 128 GB/512 GB de armazenamento (com espaço para microSD de até 512 GB)

Bateria: 3.400 mAh

Processador: Snapdragon 855 ou Exynos 9820

Cor: branco, preto, verde e azul

Galaxy S10+

Dimensões e peso: 74,1 x 157,6 x 7,8 mm / 175 g

Tela: 6,4 polegadas Quad HD+ Amoled

Câmera: tripla traseira (12 MP principal + 16 MP grande angular + 12 MP teleobjetiva) e dupla frontal (10 MP + 8 MP profundidade)

Memória: 8 GB/12 GB RAM e 128 GB/512 GB/1 TB de armazenamento (com espaço para microSD de até 512 GB)

Bateria: 4.100 mAh

Processador: Snapdragon 855 ou Exynos 9820

Cor: branco, preto, verde e azul, além de versões branca e preta em cerâmica

Galaxy S10 5G

Dimensões e peso: 77,1 x 162,6 x 7,94 mm / 198g

Tela: 6,7 polegadas Quad HD+ Amoled

Câmera: quádrupla traseira (duas principais de 12 MP + 16 MP grande angular + 12 MP teleobjetiva) e frontal (10 MP)

Memória: 8 GB RAM e 256 GB de armazenamento (sem espaço para MicroSD)

Bateria: 4.500 mAh

Processador: Snapdragon 855 ou Exynos 9820

Dobrável

Outra novidade anunciada ontem pela Samsung oficialmente é o seu primeiro smartphone dobrável. O Galaxy Gold tem duas telas com 4,6 polegadas e 7,3 polegadas, que permitem que o aparelho seja usado como celular ou tablet. As especificações incluem 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. O preço sugerido lá fora é de US$ 1.980.

A tela principal do celular é uma Infinity Flex com 7,3 polegadas. A secundária é Cover Display com 4,6 polegadas. As duas são AMOLED. A promessa da empresa é que a dobra e a tela interna suportem 200 mil usos, o que dará cinco anos, para quem dobre 100 vezes o telefone por dia. Dobrado, o aparelho fica com 17 mm de espessura - aberto, fica em 6,9 mm.

(Foto: Divulgação)

O armazenamento usa tecnologia UFS 3.0, que permite o dobro de velocidade na leitura. O telefone tem também duas baterias, que funcionam como uma, com capacidade total de 4.380 mAh. Ele é compatível com carregamento wireless e tem recurso Power Share, que permite carregar outros dispositivos sem usar fios.

O celular tem total de seis câmeras - uma traseira tripla, com sensores de 12 megapixels com abertura variável, 12 megapixels com lente teleobjetiva para zoom de até duas vezes e 16 megapixels com lente ultrawide. Quando o telefone é abereto, há uma câmera dupla de 10 megapixels e, fechado, ele tem uma câmera frontal também de 10 megapixels.

O aparelho tem leitor de digitais na lateral e alto-falante duplo com tecnologia da AKG. O cliente poderá escolher nas cores azul, cinza, verde e preto. Lá fora, o celular começa a ser venedido a partir de 26 de abril.

Ficha: