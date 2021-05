Samuel e João Pedro vão desfalcar o Vitória contra o Flu de Feira

Os jogadores Samuel e João Pedro serão desfalques do Vitória contra o Fluminense de Feira, pela 9ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano. O atacante e o volante foram expulsos neste domingo (2), na derrota para o Jacuipense, e cumprirão suspensão automática na próxima rodada do estadual.

Samuel foi expulso depois de um lance no meio de campo aos 47 minutos da partida, quando atingiu o rosto do zagueiro Railon. Já João Pedro, que já tinha recebido o amarelo no confronto, foi mandado para o vestiário nos acréscimos da segunda etapa, por matar o contra-ataque do Jacuipense.

O volante, aliás, começaria no banco na partida, e Eduardo seria o titular. Mas, no aquecimento, Vico sentiu dores e precisou ser substituído por Wesley Pionteck. Com isso, o técnico Rodrigo Chagas optou pela mudança no meio de campo.

Na última rodada do Baianão, o Vitória encara o Fluminense de Feira. As equipes se enfrentam às 19h30 de quarta-feira (5), no Barradão. Para avançar às semis, o Leão precisa ganhar e torcer por uma combinação de resultados.