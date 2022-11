Santa Casa oferece curso gratuito de capacitação profissional para pessoas com deficiência  

A Santa Casa da Bahia abriu inscrições, nesta quarta-feira (16), para o XIV Curso de Capacitação Profissional para Pessoas com Deficiência (PCD’s), que será realizado entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, no Hospital Santa Izabel (HSI), no bairro de Nazaré, em Salvador.

O curso tem carga horária de 12 horas, voltado para a capacitação de profissionais nas áreas administrativas, com aulas teóricas e práticas de informática.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 23 de novembro, através deste link: https://forms.gle/TB2LbHTJHupHjsGv8.

Os documentos necessários para inscrição são currículo e laudo atualizado atestando a deficiência.

“A Santa Casa da Bahia acredita que existe um potencial dentro de cada pessoa e desenvolver esse talento é tão importante quanto valorizá-lo”, afirmou a supervisora da Gerência de Gestão de Pessoas da Santa Casa da Bahia, Naiara Imperial.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (71) 2203-9676 (WhatsApp) e 2203-9882.