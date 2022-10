Santa Dulce coleciona histórias extraordinárias de graças concedidas a baianos

Aos 72 anos, a comerciante Maria de Lourdes Brito acumula graças alcançadas com a intercessão da primeira santa brasileira, Dulce dos Pobres, cuja canonização completou, nessa terça (13), três anos. A maior delas, segundo a própria, foi para seu esposo, que voltou a enxergar após um ano e cinco meses completamente cego. “O médico operou, e meu marido tá bom. E eu sinto que foi intercessão dela”, conta a comerciante, que, por esse motivo, passou a ser frequentadora assídua do santuário dedicado ao Anjo Bom da Bahia, na Avenida Dendezeiros do Bonfim, em Salvador. “Não tinha aquela frequência que eu tenho hoje, mas a fé eu sempre tive nela, antes de ser santa.”

Por incrível que pareça, para Maria de Lourdes, o segredo consiste em não pedir. “Eu não costumo pedir; eu costumo orar, entregar e esperar”, explica. Mesmo tendo que pegar três ônibus da Boca do Rio, onde mora, até a Cidade Baixa, ela pretende comparecer aos três dias de realização do Tríduo da Gratidão. Com o tema ‘Dai Graças ao Senhor porque ele é bom!’, a agenda festiva segue até este sábado (15), com missas às 7h (exceto, no sábado), 8h30, 12h e 16h. O encerramento da programação será no domingo (16), com missas às 7h, 8h30, 12h e 16h.

Também não foi a primeira vez que a relações-públicas Gilneide Costa, 38, teve um desejo atendido. No ano passado, ela foi diagnosticada com gastrite crônica. Depois de três meses de tratamento, com medicamentos fortes e alimentação restrita, ela estava curada. Nessa terça-feira, a gratidão teve outro motivo: o bebê que Gilneide carrega em seu ventre há cerca de 20 semanas, fruto de um relacionamento de sete anos. “Como eu sempre tive Santa Dulce como minha santa de devoção, eu sempre pedi a intercessão dela pra que tivesse a graça de engravidar”, diz. “Os santos são, justamente, nossos amigos no céu, porque eles fazem essa intermediação”, complementa a relações-públicas.

Após pedido a Santa Dulce, Gilneide Costa aguarda a chegada de seu primeiro filho (Foto: Marina Silva)

O que todos os fiéis têm em comum são razões para adorar a Santa Dulce. Mãe e filha, Vera Lúcia, 53, e Alice Maria Alcântara, 28, saíram de Correntina, no oeste baiano, em direção a Recife, capital pernambucana, onde Alice prestará concurso. Antes, a parada em Salvador, para conhecer o santuário, foi obrigatória. O pai dela sofreu apendicite em 2019 e, com o diagnóstico tardio, teve que passar por três cirurgias no Hospital do Oeste, que fica em Barreiras e é administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Diante do cenário, a família estava pouco esperançosa, mas foi surpreendida. “Acredito que tenha sido, realmente, um milagre concedido por ela, de ter dado muita força pro meu pai aguentar três cirurgias e de ter ido, por algumas vezes, pra UTI e ter escapado”, relata.

A maior graça alcançada por Vera Lúcia também envolve seu pai, avô de Alice Maria. Ele sofreu uma queda e fraturou o fêmur. Segundo Vera, a recomendação médica foi que não houvesse intervenção cirúrgica, devido à idade do homem. Foi aí que a coordenadora pedagógica municipal de Correntina resolveu fazer uma promessa para a Mãe dos Pobres. “Mandamos fazer uns 3 mil santinhos e distribuímos na comunidade. Até hoje, eu estou distribuindo. Aonde eu vou, eu levo o santinho da Santa Dulce”, conta. O pai dela não pôde voltar a andar, mas só o fato de ele estar vivo já é razão para agradecer. “Até no meu celular, tem a imagem da Santa Dulce”, lembra, com orgulho, Vera Lúcia.

Mãe e filha, Vera Lúcia e Alice Maria Alcântara vieram do interior para agradecer de perto (Foto: Marina Silva)

Assim como a maioria dos relatos, o da aposentada Rosalina Gouveia, 71, está relacionado a pedidos por saúde. Ela aproveitou a ida ao Hospital da Mulher, a poucos metros do santuário, para agradecer a alta médica recebida pela mãe, de 94 anos, após dias internada — primeiro, com pneumonia, e depois, com infecção urinária. “Hoje, meu irmão ligou pra mim dizendo que ela vai ter alta pela tarde. Então, são essas bênçãos maravilhosas, com a nossa fé em Santa Dulce e Senhor do Bonfim”, comemorou.

Destalhes da programação

A programação desta semana inclui, também, a Oração do Terço de Santa Dulce dos Pobres, realizada até este sábado (15), às 10h, e a Oração Solene de Santa Dulce dos Pobres, recitada até o domingo (16), às 15h. Ainda no sábado, após a celebração das 16h, haverá a Procissão Luminosa, que percorrerá o Caminho da Fé (do Santuário à Baixa do Bonfim) com a imagem de Santa Dulce no andor. As cerimônias podem ser assistidas de forma presencial ou por meio do Instagram (@santuariosantadulce) e do YouTube (Santuário Santa Dulce dos Pobres).