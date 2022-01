Santa Maria da Vitória: PF cumpre mandados contra suspeito de fraudar Auxílio Emergencial

A Polícia Federal cumpre nessa sexta-feira (28) um mandado de busca e apreensão, na cidade de Santa Maria da Vitória, no extremo oeste baiano, contra um suspeito de praticar fraudes no Auxílio Emergencial. Também foi determinada a quebra de sigilo de dados bancários do investigado. O mandado foi expedido pela Justiça Federal e faz parte das ações da Operação Sly.

De acordo com informações da Polícia Federal, no decorrer das investigações, apurou-se que o investigado cadastrou no aplicativo “Caixa Tem” pelo

menos sete contas em nome de terceiros para recebimento do Auxílio Emergencial de forma fraudulenta, transferindo imediatamente os valores depositados para contas vinculadas ao Mercado Pago, em nome de terceiros, pelo menos oito contas digitais, resultando num prejuízo de pelo menos

R$ 80 mil.

O responsável pela conduta delitiva investigada responderá pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude. A investigação, que teve início em 2021, é resultado da Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, o Ministério Público Federal (MPF) o Ministério da Cidadania (MCid), a CAIXA, a Receita Federal (RF), a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo é a racionalização dos procedimentos de apuração criminal sobre a temática, com foco na atuação de grupos, associações ou organizações criminosas e a desarticulação de fraudes estruturadas.