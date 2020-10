Santa Mônica: Moradores protestam após homem ser baleado em confronto com a PM

Homem é baleado em confronto com a polícia no bairro de Santa Mônica, em Salvador

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

Moradores do bairro de Santa Mônica, em Salvador, fizeram um protesto na noite desta terça-feira (6) após um homem ter sido baleado na região pela tarde. De acordo com o G1, o rapaz foi baleado em um confronto com a polícia militar.

Amigos e familiares fizeram um protesto segurando cartazes no local por volta das 19h. Eles ainda atearam fogo em pedaços de madeira durante o ato. Ainda segundo o G1, o Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar as chamas e a situação já foi contida.

A PM informou que policiais faziam patrulhamento na comunidade conhecida como Tampão, por volta das 15h30, quando foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Uma pessoa foi atingida e levada para o Hospital Roberto Santos. A PM informou que a ocorrência ainda está em andamento.

Uma testemunha, que preferiu não ser identificada, contou ao G1 que a polícia chegou de moto atirando e dois jovens foram baleados. Na ação, eles correram para lados opostos. Ainda segundo a testemunha ouvida pelo site, um deles, de 16 anos, foi atingido no braço e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O outro, de 17 anos, foi atingido no peito. Segundo a testemunha, ela e outro morador deram socorro ao jovem para o HGE, mas ele não resistiu aos ferimentos. A PM, porém, não confirmou essa morte até então.