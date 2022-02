Santo Antônio Além do Carmo tem aglomeração com fanfarra no dia de Iemanjá

Com restrições e fiscalização no Rio Vermelho no dia de Iemanjá, as comemorações mudaram de lugar. Na noite desta quarta-feira (2), uma aglomeração foi registrada no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver centenas de pessoas reunidas dançando sem máscara ao som de uma fanfarra.

As maiores aglomerações ocorreram na escadaria da igreja do Santíssimo Sacramento do Passo e no largo da Cruz do Pascoal.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) disse que realizou uma fiscalização no bairro e notificou o responsável para não realizar o evento. Após a saída da equipe de fiscalização do órgão, a notificação foi descumprida e a Sedur retornou ao local, por volta das 20h, com o apoio da Polícia Militar.

Em nota, a PM informou que policiais foram até o local e, após notificação de uma barraca de bebidas e de uma banda de fanfarra que estavam na parte alta da Escadaria do Paço, as pessoas começaram a dispersar.