Santo Antônio de Jesus adere ao toque de recolher

A cidade de Santo Antônio de Jesus é mais uma a aderir o toque de recolher. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (27), após reunião da prefeitura local com o Gabinete de Crise na manhã. A medida visa combater o avanço do novo coronavírus.

O toque de recolher começa a valer nesta quinta (28). Com a decisão, das 20h às 5h, ficará proibida a circulação de pessoas pela cidade, com exceção de quem precise ir a farmácias, hospitais, clínicas e trabalho (desde que comprovado). A implantação da medida foi discutida e acordada com o Comando Geral da Polícia Militar.

Além disso, a prefeitura optou pela manutenção do feriado de 29 de maio, uma vez que isso fará com que o comércio fique fechado e menos pessoas saiam para as ruas.



A prefeitura anunciou ainda que até a próxima segunda-feira (1°), novas medidas serão anunciadas.