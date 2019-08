Santuário de Irmã Dulce ficará fechado a partir desta segunda para obras

O Santuário de Irmã Dulce, que fica na Avenida Dendezeiros, no Largo de Roma, ficará fechado a partir desta segunda-feira (19) para realização de obras de requalificação. A Capela das Relíquias, espaço da igreja onde fica o túmulo do Anjo Bom, também será interditada. O local será preparado para receber o novo sepulcro que vai abrigar os restos mortais de Irmã Dulce.

Durante este processo, o corpo da religiosa ficará em um túmulo provisório, instalado na entrada do Santuário da Bem-Aventurada, que já está aberto à visitação. O Santuário e a Capela das Relíquias serão reabertos no dia 18 de setembro. Para marcar a reabertura, uma missa será celebrada às 9h, na igreja dedicada à freira baiana.

O Santuário da Mãe dos Pobres passará por intervenções como troca da instalação elétrica, mudança no sistema de som, implantação de sistema de climatização e pintura. Durante esse período, as missas diárias, às 8h30 e às 16h, serão celebradas de segunda a sexta-feira na Capela Santo Antônio, localizada no Memorial Irmã Dulce (na sede das Obras Sociais Irmã Dulce).

Já nos finais de semana, as celebrações acontecerão no estacionamento da igreja (aos sábados há missas apenas às 16h), onde será instalada uma estrutura provisória com toldos, cadeiras, ventiladores e equipamentos de som.