São Caetano: Iluminando Nosso Bairro vai implantar quase mil pontos em LED

O programa Iluminando Nosso Bairro da prefeitura de Salvador irá implantar 970 pontos de lâmpadas em LED no bairro de São Caetano. A ordem de serviço para implantação do programa foi assinada pelo prefeito ACM Neto nesta terça-feira (13).

Com investimento de R$ 1,65 milhão, os pontos de lâmpadas serão distribuídos em 139 ruas do bairro e prometem trazer 50% de economia.

“O Iluminando Nosso Bairro chega a uma localidade diferente a cada semana. E não é apenas iluminar um pequeno trecho, a rua principal ou a região de comércio, mas toda uma poligonal, proporcionando uma mudança geral no bairro. É claro que, além da beleza, as ruas mais iluminadas trazem também uma sensação maior de segurança aos moradores. Pessoas que têm que sair ainda no escuro para trabalhar ou voltar à noite para a casa e que poderão fazer o trajeto com o sentimento de maior proteção com a nova iluminação”, explicou o prefeito ACM Neto.

Também estiveram no evento o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e o diretor de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (DSIP/Semop), Junior Magalhães.

O projeto Iluminando Nosso Bairro foi lançado em março do ano passado e já alcançou os bairros de Calabar, Nova Constituinte, Liberdade, Bairro da Paz, Palestina e Pernambués.