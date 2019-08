São Francisco acaba Brasileiro feminino na penúltima posição

Time de futebol feminino mais tradicional da Bahia, o São Francisco finalizou a primeira fase do Brasileiro na penúltima colocação (15º). Na rodada final, disputada neste domingo (4), o clube deu adeus à elite da competição sendo derrotado pelo Flamengo por 5 a 0 na Gávea.

Detentor de 15 títulos estaduais consecutivos, São Francisco já estava rebaixado para Série A2 desde a rodada anterior, quando perdeu para a Ferroviária por 5x0 no estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde. Se despediu do Brasileirão feminino com 6 pontos, na frente apenas do Sport, lanterna, com 3. Também caíram Foz Cataratas (14º, com 13 pontos) e Vitória-PE (13º, com 14 pontos).

O Vitória, que perdeu para o líder Corinthians, fora de casa, por 2 a 1, terminou na 9ª posição, uma abaixo da zona de classificação para a fase seguinte.

Com o resultado final, as disputas das quartas de final serão:

Corinthians* (1º) x São José-SP (8º)

Santos* (2º) x Ferroviária (7º)

Kindermann-SC* (3º) x Audax-SP (6º)

Flamengo* (4º) x Internacional (5º)

*Os times com asterisco fazem o segundo jogo em casa. A data dos duelos ainda será definida pela CBF.

Subiram da Série A2:

Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.