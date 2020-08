São Gonçalo: veículos são incendiados após cinco mortes durante operação policial

Dois veículos foram incendiados em São Gonçalo do Retiro na noite dessa terça-feira (19) após cinco pessoas serem mortas durante uma ação da polícia na região da Baixinha de Santo Antônio. Um caminhão e uma camionete ficaram completamente destruídos pelas chamas.

Na manhã desta quarta-feira (19), produtos que estavam no caminhão ainda estavam espalhados pela via. Policiais militares da Operação Gêmeos faziam a segurança no local.

Durante a operação no local, a polícia encontrou, em um esconderijo subterrâneo, fuzis, metralhadoras e drogas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da PM e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) faziam acompanhamento de integrantes da quadrilha e, durante uma ação de inteligência, cerca de 15 criminosos foram flagrados na Baixinha de Santo Antônio.O local foi cercado, mas, segundo a SSP, o grupo não obedeceu à voz de prisão e reagiu atirando. Cinco suspeitos acabaram feridos e foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, comentou o caso nesta manhã. "O que aconteceu ontem em São Gonçalo foi um exemplo disso. Nós conseguimos desmontar uma quadrilha, que estava portando fuzis e metralhadoras, e era uma facção de domínio na região. As operações nesse sentido não se resumem a São Gonçalo. Nordeste de Amaralina, Federação e Sussuarana estão com ações em desenvolvimento. Vários bairros de Salvador, onde esse grupos têm se manifestado, a polícia tem se aproximado e vem dando a resposta", avaliou.