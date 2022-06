São João do Pelourinho terá quatro dias de festa; veja programação completa

Quem não quer ou não pode viajar para curtir o São João no interior não tem motivo nenhum para sentir inveja dos amigos que vão pegar a estrada. O arraiá na capital está recheado de atrações. Um dos points da festa junina será o Pelourinho, no Centro Histórico.

Ao todo, serão quatro dias de festa: o arrasta pé começa no dia 23 e só acaba no dia 26. Entre as atrações, estão nomes como Paulinho Boca de Cantor, Cicinho de Assis, Sarajane, Edil Pacheco, Gereba, Genard, Márcia Short, Del Feliz, Carlos Pita e Zelito Miranda. As apresentações serão gratuitas, nos largos do Terreiro de Jesus, do Pelourinho, do Cruzeiro de São Francisco, Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d’Água, além de todas as ruas do Centro Histórico.

O palco principal da festa será montado em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, no Largo do Pelourinho. O espaço está todo decorado com balões, bandeirolas, corações e bonecos gigantes, representando um trio nordestino. Este ano, o São João do Centro Histórico, realizado pela Bahiatursa, tem como tema ‘Valeu Esperar’. Há dois anos a festa não é celebrada em Salvador, por causa da pandemia do coronavírus.

Os shows começam sempre a partir das 17h no Largo do Cruzeiro de São Francisco, onde está instalada a já tradicional Sala de Reboco, lugar do mais autêntico forró pé de serra. Na quinta-feira, dia 23, se apresentam Dão Forró Black, Serravalle e Banda, As Nandas, Paulinha Oliveira, Menina Forrozeira e Sarapatel com Pimenta. Na sexta-feira tem Forró dos Vizin, Luh Monteiro, Mara Magalhães, Ska no Xote, Arame Liso e Forró Passa Pé.

No sábado, dia 25, será a vez de Claudia Assis, Samba e Sede, Gabriela Moraes, Nadja Meireles, Geruza Guedes e Nando Borges. Encerrando os shows do largo, no domingo, tem Resfulengo, Flor de Milho, Wellington Pacheco, Maria Odete, Sobe Poeira e Stilo da Raça.

Nos demais largos, a programação começa sempre às 18h. Apresentam-se no coreto do Pelourinho, no dia de abertura da festa: Veneno Letal, U Tal do Xote, Banda Maviel, Banda Renan Mendes, Bira S/A, #ColeComigo e Vinnicius. Na sexta-feira, será a vez de Dammys Monteiro, Banda 20Xotear, Edy Xote, Kimimo do Forró, Diego Moraes, DJ Preta Forró Sound e Marcondes Moraes.

Sábado fazem show Edil Pacheco, Ellen Wilson, Forró Sarakura, Filé de Camarão, Forró Fura Chinela, Forró do Souza e Forroxote. Encerrando, no domingo, Trio Anarriê, Bailinho de Quinta, Pedro Sampaio, Forrozão Sapekinha, Forrozão Maria Bonita, Xote de Anjo e Jaguarana.

O Largo Tereza Batista receberá Genard, Vitrolab e Menina Faceira, na quinta-feira, dia 23. Sexta-feira será a vez de Sarajane, Pablo Moraes, Márcia Short, Marquinhos Navas e Jô Miranda. No sábado, Emely Rodrigues, Del Feliz, Jorge Zarath, Rosy e Banda e Flor de Maracujá. Encerrando, no domingo, Cangaia, Cicinho de Assis, Ícaro Mendes, Me Siga e Carlos Pita.

No Quincas Berro d’Água, na quinta-feira, tocam Júlio Caldas, Boa Viagem, Cida Martinez, Davi Dias e Melaço de Cana. Na sexta-feira, Reinaldo Barbosa, Tenysson Del Rey, Lucas Maia, Denise Correia e Gereba. Bandana, Vanera e Banda, Lukas Barreto, Pisa Macio e Diego Vieira se apresentam no sábado. Domingo será a vez de Paulinho Boca, O Pretinho, Pois É, Somos Cinco e Chaveirinho do Rocha.

Quinta-feira, no Pedro Arcanjo, tocam Pra Casar, Caroline Leal, Fernando Ferraz, Sonora Amaralina e Forró Didaindoido. Na sexta, estão programados Dois Amores, Zé de Tonha, Cegueira de Nó, Forró Resfulengo e Geovana Lins. Sábado tem Vitera e Banda, Edu Casa Nova, Zelito Miranda, Viny Brasil e Rebeca Tarique. Encerram a programação, no domingo, Júlio César, Pinotte, João Almeida, Rafa Mendes e Aloisio Meneses.

O São João itinerante do Terreiro de Jesus terá Tiago Modesto da Silva, Arrastão do Lobo Mal, Circuladô e Grupo Cultura Sambão, na quinta-feira. Sexta-feira tem Grupo de Samba de Roda Junino, Grupo Jaké, Rubinho Pingo de Ouro, Os Bambas do Nordeste e Paroano Sai Milhó. Jorge Fogueirão, Samba de Roda Urbano, Sambão Folgeirão e Samba do Vai Kem Ké estão programados para o sábado. No domingo tem Samba Papelão, Samba Skorpio, Shalon Adonai e Viola Paraguaçu, Só Samba de Roda e Samba Tororó.

A festa, no entanto, não ocorrerá apenas no Pelô. A programação do São João da Bahia ocorrerá de 23 a 2 de julho em outros pontos da cidade, como Paripe e no Parque de Exposições. No dia 23, a programação musical é aberta nos três polos: Paripe, Pelourinho e Parque de Exposições. No Centro Histórico e na Paralela acontece até o dia 26. Em Paripe, nos dias 23 e 24. Festejando a Independência da Bahia, a comemoração segue de 30 a 2 no Parque.