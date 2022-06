São João em Salvador: aeroporto tem 48% a mais de passagens com destino à capital

O São João em Salvador está disputado. Uma prova disso é que durante a semana da festa o aeroporto registrou uma oferta de 48% a mais de passagens com destino a Salvador do que no mesmo período do ano passado. Entre os dias 20 e 26 de junho, a oferta prevista é de 78.784 assentos de desembarque, segundo a Vinci Airports, que administra o terminal.

Para entrar no clima junino, o aeroporto recebeu uma decoração especial e apresentações musicais no terminal de passageiros. O terminal contou com um espaço dedicado para fotos, com decoração que simula uma vila junina. Localizado próximo às esteiras de restituição de bagagem, ele foi pensado para que todos possam viver um pouco dessa manifestação cultural tão tradicional na Bahia. E como em toda boa festa junina, a música não poderia ficar de fora.

Um tradicional trio de forró recebeu os passageiros com zabumba, sanfona e triângulo; ação proporcionada pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA).