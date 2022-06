São João em Salvador: confira as atrações que se apresentam neste sábado (25)

O São João oficialmente acabou, mas não vai ser necessário esperar mais um longo ano para colocar a camisa xadrez e curtir apresentações musicais. A festa continua em Salvador, com atrações neste sábado (25).

No Parque de Exposições, que decidiu emendar os festejos com as celebrações do Dois de Julho, ainda tem muita música para rolar. Neste sábado, a abertura dos portões acontece às 17h. A primeira banda a se apresentar, às 18h30, será Filomena Bagaceira.

Em seguida, o público vai curtir o fenômeno João Gomes, Marquinho Navais, Pedro Libe, Mari Fernandez e um dos artistas mais estourados do momento, Zé Felipe, que trará os hits Malvada, Revoada no Colchão e Toma Toma Vapo Vapo. As canções são um fenômeno nas redes sociais, principalmente no TikTok, com coreografias realizadas por todo o mundo.

A noite contará ainda com a apresentação de uma das mais famosas e tradicionais bandas de forró, o Limão com Mel.

Pelourinho

Quem preferir curtir o São João no Pelourinho também será contemplado com muitas atrações. No Coreto do Pelourinho, o dia é de shows de Edil Pacheco, Ellen Wilson, Forró Sarakura, Filé de Camarão, Forró Fura Chinela, Forró do Souza e Forroxote.

Já no Largo do Cruzeiro de São Francisco haverá apresentações de Claudia Assis, Samba e Sede, Gabriela Moraes, Nadja Meireles, Geruza Guedes e Nando Borges.

No Largo Tereza Batista, soltam a voz Emely Rodrigues, Del Feliz, Jorge Zarath, Rosy e Banda e Flor de Maracujá.

Quem preferir curtir no largo Quincas Berro d’Água vai poder curtir os shows de Bandana, Vanera e Banda, Lukas Barreto, Pisa Macio e Diego Vieira.

Já no Pedro Arcanjo os donos da festa são Vitera e Banda, Edu Casa Nova, Zelito Miranda, Viny Brasil e Rebeca Tarique.



Não para por aí. O São João itinerante do Terreiro de Jesus conta com uma turma da pesada: Jorge Fogueirão, Samba de Roda Urbano, Sambão Folgeirão e Samba do Vai Kem Ké.