São João: saída de Salvador tem engarrafamento e velocidade de 5km/h na BR-324

Paciência! Essa é a palavra de ordem nesta quinta-feira (20) para quem está saindo de Salvador com destino às cidades do interior do estado para curtir o São João. De acordo com a Concessionária Via Bahia, por exemplo, na saída de Salvador no sentido Simões Filho a velocidade média é de 5km/h a partir de Pirajá.

Na BR-324 há congestionamento na altura de Candeias, Feira de Santana e Amélia Rodrigues. O professor Caio Sant'Anna, 31 anos, por exemplo demorou quase três horas para percorrer o trecho entre a Rodoviária de Salvador e Simões Filho. "Sou do interior e está sou acostumado com isso. Me preparei para passar esse tempo grande na estrada mesmo. Vou para Amargosa e tenho certeza que serão umas dez horas de viagem, mas se não fosse feriado chegaria lá em quatro horas", conta o professor.

A expectativa é que 1,3 milhão de pessoas deixe a capital baiana pela rodoviária, aeroporto, ferry-boat e estradas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 40 mil carros devem deixar a cidade pelas rodovias federais.

A Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema Ferry-Boat, informou que estão em operação os ferries: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Anna Nery, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Pinheiro, com saídas a cada 30

minutos. "Neste momento, o fluxo está intenso para veículos e tranquilo ara pedestres no terminal São Joaquim. Em Bom Despacho, o movimento está tranquilo para todas as modalidades de passageiros", afirmou a empresa, em nota.

O fluxo de veículos também está intenso na capital baiana na região da rodoviária. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) há sete pontos na capital com congestionamento com velocidade média de 10km/h:

1. Av. Dom João VI -> Iguatemi

2. Av. Dom João VI -> Fonte Nova

3. Av. Joana Angélica -> Centro

4. Av. Euclydes da Cunha -> Barra

5.Av. Dom João VI -> Fonte Nova

6.Av. Tancredo Neves -> Centro

7.Rua Padre Feijó -> Rio Vermelho