São João tem cinco presos e 75 furtos registrados na Bahia, diz SSP

Cinco pessoas foram presas em flagrante na noite de São João (24), em Salvador, Região Metropolitana e no interior do estado. O levantamento foi divulgado neste sábado (25) pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP).

Além das prisões, três armas de fogo foram apreendidos fora dos circuitos dos eventos. A polícia contabilizou ainda 75 queixas de furto, e informou que cinco inquéritos policiais foram instaurados e 19 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) foram lavrados. A boa notícia é que nenhum crime de homicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio foram registrados nas festas juninas no estado.

Uma das pessoas presas no período dos festejos foi uma mulher, que estava com 16 papelotes de cocaína em Itabuna. Ela já era investigada pelos policiais da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) por participar de diversos crimes dentre eles uma tentativa de homicídio.

Os circuitos juninos contam com 1,5 mil policiais entre delegados, escrivães, investigadores e servidores administrativos do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), que atuam em Delegacias Especiais de Área (DEA), instaladas nas áreas em que ocorrem as festas.