São Paulo cancela carnaval de rua e mantém desfiles no sambódromo

São Paulo é mais uma cidade a anunciar o cancelamento do Carnaval de rua de 2022, por conta do avanço da covid-19 na cidade. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou nesta quinta-feira (6) a decisão.

Mesmo com o cancelamento da festa de rua, o prefeito manteve os desfiles das escolas de samba, que acontecerão no Sambódromo do Anhembi, de 25 a 28 de fevereiro. Os desfiles só acontecerão se a Liga responsável aceitar os protocolos, destacou.

"Por conta da situação epidemiológica está cancelado o Carnaval de rua de São Paulo. Nós vamos sentar com a Liga das Escolas de Samba para combinar um protocolo para a realização dos desfiles no sambódromo. Caso eles aceitem os protocolos, os desfiles serão mantidos", explicou Nunes.

Decisão similar foi tomada no Rio, que cancelou os blocos de rua, mas manteve os desfiles na Marquês de Sapucaí. Também já cancelaram as festas de rua Salvador, Olinda e Recife, entre outras cidades.