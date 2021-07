São Paulo ganha mirante com chão de vidro a 150 metros de altura

A partir do dia 8 agosto, São Paulo passa a contar com um mirante com chão de vidro instalado a cerca de 150 metros de altura. O Sampa Sky fica no 42º andar do edifício Mirante do Vale, prédio que foi por muitos anos o mais alto da capital paulista - e ultrapassado recentemente por um novo empreendimento no Tatuapé.



O Sampa Sky vai contar com deque de vidro na parte externa, onde será possível admirar a cidade em um espaço com chão e paredes transparentes. O local conta com dois espaços de mirante: um deles sobre o viaduto Santa Ifigênia, com vista para o vale do Anhangabaú, e outro fica na face leste do prédio, sobre a avenida Prestes Maia.De acordo com responsáveis pelo espaço, os deques contam com quatro camadas de vidro, além de três camadas de polivinil butiral, material usado para estruturas que precisam de uma estrutura reforçada. Com essa estrutura, o local tem capacidade para suportar até 30 toneladas.Além do mirante, o Sampa Sky também contará com um café na entrada. Os responsáveis pelo local dizem que a inspiração para criar o Sampa Sky veio do Skydeck, que fica em Chicago, nos Estados Unidos, e conta com uma estrutura semelhante no 103º andar da Willis Tower.