São Paulo leva virada do Binacional na Libertadores

O São Paulo desperdiçou chances, cansou na altitude de 3.825 metros acima do mar da cidade de Juliaca e levou a virada do Binacional pela estreia da Copa Libertadores da América. A equipe tricolor saiu na frente, com Alexandre Pato, e desperdiçou duas chances claras. Porém, foi dominada na etapa final e sofreu dois gols.



O São Paulo surpreendeu no primeiro tempo. Com uma postura ofensiva, nem parecia que o time era o visitante no acanhado Estádio Guillermo Briceño. O ataque tricolor envolveu o Binacional com facilidade. Alexandre Pato marcou aos 20 minutos, após boa jogada envolvendo Daniel Alves e Pablo. Na sequência, Antony e Pablo perderam oportunidades claras para ampliar.



O Binacional praticamente não atacou no primeiro tempo, mas chegou ao empate logo aos quatro minutos da etapa final. Rodríguez recebeu pelo lado esquerdo da área e chutou cruzado, entre as pernas de Tiago Volpi. Como costuma dizer Muricy Ramalho, ex-técnico do São Paulo e hoje comentarista, a bola pune.



Com o passar do tempo, os jogadores do São Paulo começaram a demonstrar cansaço provavelmente por causa da altitude de Juliaca. A equipe ficou recuada e não mostrou forças para contra-atacar. E a punição ficou ainda pior aos 32, com o gol da virada marcado por Arango.



O segundo gol do Binacional, aliás, resume bem a péssima etapa complementar do São Paulo. Arango recebeu na entrada da área e teve tempo suficiente para ajeitar até chutar no canto de Tiago Volpi. Os jogadores brasileiros apenas observaram o adversário, trotando em campo.



Antes do gol, o Binacional ficava com a bola, mas não mostrava qualidade técnica para criar boas chances. Pela atuação na quinta-feira (5), é improvável pensar que o time peruano vai se classificar no grupo que ainda conta com a equatoriana LDU e o argentino River Plate. Teoricamente favoritos, São Paulo e River perderam na estreia e já ligam o sinal de alerta.