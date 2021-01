São Paulo oferece Morumbi para campanha de vacinação de covid-19

O São Paulo informou nesta sexta-feira (8) que disponibilizou o estádio do Morumbi, entre outras estruturas, para a funcionar como ponto de vacinação para o novo coronavírus (covid-19).





???????? São Paulo disponibiliza Morumbi e dependências para vacinação contra a Covid-19.



Veja o Ofício do clube: https://t.co/wyKr0M04LO pic.twitter.com/hGkC8kHJNC — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 8, 2021

A iniciativa foi formalizada pelo presidente do Tricolor, Julio Casares, por meio de um documento enviado ao Governo de seu estado. “Assumindo nossa responsabilidade social neste importante e crítico momento vivido por toda a população [...], manifestamos nosso posicionamento em disponibilizar toda a infraestrutura do São Paulo Futebol Clube para aquilo que for necessário, inclusive o estádio Cícero Pompeu de Toledo, para local de vacinação”, afirma o presidente Julio Casares.

Em março deste ano, a equipe de Morumbi já havia disponibilizado suas estruturas para serem usadas no combate ao novo coronavírus.