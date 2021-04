São Paulo oficializa a chegada do meia argentino Martín Benítez

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (6) a contratação de mais um reforço para a temporada 2021. O meia argentino Martín Benítez, ex-Vasco, assinou acordo de empréstimo válido por uma temporada. O jogador de 26 anos pertence ao Independiente, da Argentina, que aceitou fazer a negociação com o clube do Morumbi em troca do pagamento de cerca de R$ 1,6 milhão.

Benítez estava no Vasco na última temporada. O jogador tinha acordo para permanecer emprestado ao time carioca até o meio do ano. Por isso, o São Paulo precisou também negociar com o Vasco para conseguir fechar a vinda do atletas. Em contrapartida à liberação, a equipe paulista se comprometeu a ceder um crédito de R$ 300 mil a ser usado em futuras negociações.

Apesar de só ter sido anunciado nesta terça, Benítez já treinava com o elenco do São Paulo durante as últimas semanas. A oficialização demorou a ser concretizada porque dependia da emissão de documentos na Argentina. Agora, ele já está liberado para estrear. O clube deve fazer a apresentação oficial do reforço nos próximos dias.

Além de Benítez, o São Paulo também contratou para a temporada o zagueiro Miranda, o lateral-direito colombiano Orejuela, o meia William e o atacante brasileiro naturalizado italiano Eder. O outro que chegou foi o também do atacante Bruno Rodrigues, que até mesmo já estreou pela equipe.