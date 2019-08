São Paulo tem primeira morte por sarampo confirmada desde 1997

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (28) a primeira morte por sarampo no estado e na capital paulista. A vítima foi um homem de 42 anos que não tem registros de vacinação, de acordo com a Globo. Segundo a secretaria, é a primeira morte no estado desde 1997.

Ele foi internado com suspeita de sarampo e posteriormente os sintomas foram se agravando por conta de doenças preexistentes. O homem não possuía o baço, órgão do sistema linfático responsável por produzir e armazenar células de defesa do corpo. Ele morreu no último dia 17 e exames laboratoriais foram feitos para confirmar que o sarampo foi a causa. Ações de bloqueio já foram feitas nas áreas em que a vítima convivia, mas a secretaria não divulgou onde ele morava nem o hospital em que foi atendido.

As ações de bloqueio acontecem quando pessoas da região do paciente infectado são vacinadas. Foram feitas mais de 7 mil, segundo a secretaria.

A vítima estava fora do público-alvo da campanha de vacinação, com idades de 15 a 29 anos, mas qualquer pessoa pode procurar um posto para se vacinar.

Até agora, há 2.457 casos confirmados de sarampo no estado de São Paulo. Esse ano, a Bahia teve apenas um caso confirmado de sarampo - de uma garota de 12 anos que contraiu a doença em uma viagem para a Espanha. Moradora de Salvador, ela viajou em 21 de junho e começou a apresentar sintomas em 1º de julho, ainda fora do país. Ela voltou para casa no dia 4 de julho já doente.

O sarampo pode ser evitado com a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Ela integra o PNI e é aplicada aos 12 meses, com reforço aos 15 meses com a tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela). Até os 29 anos, a recomendação é tomar duas doses do imunizante. Entre 30 e 59 anos, a pessoa deve ser vacinada uma vez. Para quem não sabe se já tomou o número adequado de doses, a orientação é se imunizar.

