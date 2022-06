São Pedro será homenageado com programações festivas em Salvador; veja

A Paróquia São Pedro, no Centro de Salvador, realiza, de 26 a 28 de junho, o tríduo em preparação à festa do primeiro Papa da Igreja Católica. As celebrações acontecem sempre às 11h, e a cada dia os fiéis refletem sobre um subtema: “Comunhão” (dia 26), “Participação” (dia 27) e “Missão” (dia 28). O tema será “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.

No dia 29 de junho, a programação terá início com a alvorada às 6h30, seguida de Missas pelo Papa, às 7h; pelos comerciantes, comerciários e vendedores ambulantes, às 8h; pelos viúvos e pelas viúvas, às 9h; pelos idosos e pelos doentes, às 10h; pelos aniversariantes do dia e por pessoas com o nome Pedro, às 12h; e pelas pastorais, ministérios e movimentos, às 14h30. Das 13h às 14h os fiéis participam da adoração ao Santíssimo Sacramento, e às 15h30 haverá procissão pelo centro da cidade. Os festejos serão encerrados com a celebração da Santa Missa campal, às 16h30, presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão.

Na Igreja São Pedro dos Clérigos, no Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho, a Irmandade São Pedro dos Clérigos também celebrará a Festa do Padroeiro no dia 29 de junho. A Santa Missa Solene terá início às 12h, e será presidida pelo bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho.

A Celebração

A Solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das celebrações mais importantes e antigas do calendário litúrgico, introduzida na liturgia no século II para lembrar o martírio dos dois santos. Foi colocada pela Igreja em 29 de junho para ocupar o lugar de uma antiga celebração pagã que exaltava as figuras de Rômulo e Remo, os mitos considerados fundadores da cidade de Roma. São Pedro e São Paulo foram os fundadores da Roma cristã. De acordo com a Igreja Católica, Pedro morreu provavelmente no ano de 64, crucificado de cabeça para baixo. Paulo teria morrido decapitado no ano de 67.

Na Arquidiocese de Salvador, apenas uma paróquia é dedicada a São Pedro, mas a Igreja São Pedro dos Clérigos e muitas outras comunidades paroquiais têm este santo como padroeiro. São Pedro é, ainda, padroeiro dos pescadores, porque era pescador; dos viúvos e viúvas, porque era viúvo; dos porteiros, porque Jesus Cristo lhe confiou as chaves do Reino dos céus; dos comerciantes e comerciários, porque a paróquia está localizada no centro da cidade, em área tradicionalmente comercial.