São Rafael realiza primeira cirurgia por radioembolização hepática

O Hospital São Rafael (HSR), da Rede D’Or, realizou sua primeira radioembolização hepática em uma paciente. O procedimento, originário da Austrália, é realizado em poucos hospitais no país e agora faz parte de serviços disponíveis pelo HSR na Bahia. O procedimento durou aproximadamente 3h30, com a participação de 12 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos.

A radioembolização é indicada para pacientes com tumores predominantemente hepáticos, em especial os diferentes tipos de câncer, segundo o médico radiologista intervencionista do hospital, Fabrício Mascarenhas. “Esse é um procedimento que requer uma integração enorme de equipes, envolvendo a área administrativa, comercial, alta gestão, medicina nuclear e hemodinâmica”, informa.

Equipe que participou da cirurgia (Foto: Divulgação)

Fases

O tratamento é realizado em duas fases. Na primeira, é feita a investigação com base em exame de imagens no equipamento Symbia Intevo Excel SPECT/CT, de última geração. Feita a avaliação da presença e extensão da lesão e o diagnóstico, parte-se para o cálculo que vai permitir o tratamento em si.

A segunda fase é o momento de injeção do rádio isótopo, material importado especialmente para cada intervenção. “Neste caso, fizemos três doses separadas em diferentes áreas hepáticas, cateterizadas de forma seletiva para preservar ao máximo o fígado normal da paciente”, informou o coordenador do Serviço de Medicina Nuclear do São Rafael, Lucas Vieira, que participou do processo.

Segundo a equipe, o paciente ideal para a intervenção é aquele que tem a doença no fígado. O médico responsável precisará avaliar caso a caso para ver a adequação ao procedimento.

Complexo

Para Vieira, é um caso que mostra a maturidade do hospital para realizar procedimentos complexos com êxito. “É um ganho para o Estado ter uma unidade como o São Rafael capaz de realizar uma cirurgia de risco como essa, de forma bem-sucedida, que só é possível ser feita por hospital com alta qualificação de sua equipe, profissionais experientes, num ambiente munido de todo o suporte técnico.”

O médico oncologista Marcos Lyra, integrante da equipe multidisciplinar desse primeiro caso de radioembolização hepática do HSR, endossa a qualificação do hospital e uma nova possibilidade que se abre para pacientes que sofrem de câncer e outras lesões no fígado. “É uma intervenção que poucos hospitais estão habilitados a fazer. Na Região Nordeste, agora com o São Rafael, são apenas três. E o outro hospital da Bahia que realiza essa cirurgia também é da Rede D’Or, o Cárdio Pulmonar. Estamos anunciando no HSR um serviço de referência que está à disposição dos baianos”, diz.