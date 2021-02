Sarah deve indicar Pocah ao paredão do BBB21: 'Vou mandar ela'

Poucas horas após conquistar a cobiçada liderança do BBB21, Sarah já decidiu quem é sua primeira opção de voto: Pocah. A revelação foi feita em conversa com Gilberto e Juliette no quarto do líder.

No bate papo, o trio também falou sobre a prova do anjo, que já tem Juliette como uma das participantes após ser vetada da prova do líder: “O público escolheu que quem fosse vetado participaria da Prova do Anjo. O público sabia que seria um de nós”, opinou Gilberto. “O público não quer que vá a gente, eu acho. E o risco é grande”, emendou a advogada. “Nenhum de nós três vai”, disse o economista.

A líder então revelou o seu voto: “A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu vou mandar ela”. Após ouvir a indicação, Juliette opinou: “Eu acho que, apesar de Pocah ter afrontado e feito algumas coisas que a gente não concorda, eu acho que ela não manipula”.

Sarah então explicou sua decisão: “Eu não a vejo como uma pessoa 100% verdadeira. E desde a primeira semana, eu não falava o nome, mas eu falei para ele: 'tem uma pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto', mas eu não queria falar quem era até eu ter certeza. Quando eu vi a briga dela com ele, que eu a vi fazendo assim para ele, indo com o peito aberto, falei ‘agora confirmou tudo que eu imaginava’. Foi só uma confirmação do que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela. Se eu não botar ela no Paredão, ela não vai para o Paredão”.

No final do bate papo, Sarah ainda sugeriu o paredão da semana: "Arthur, Rodolffo e Pocah".