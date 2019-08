Sarampo: veja lista dos 82 postos que terão vacina de graça neste sábado (10)

A Prefeitura de Salvador realiza neste sábado (10) o Dia D municipal da vacinação contra o sarampo. Mais de 80 postos de saúde estarão abertos das 8h às 17h ofertando a imunização contra a doença, transmitida por secreções como gotículas eliminadas pelo espirro, tosse e fala. A população com idade entre 12 meses e 49 anos que ainda não se protegeu deverá comparecer a uma dessas unidades com o cartão de vacina e documento de identificação para atualização.

A população não precisa esperar até o Dia D para garantir a proteção contra a doença, uma vez que a vacina está disponível na rede básica de saúde de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

O sarampo é uma doença infecciosa transmitida pela tosse e espirro fortemente contagioso que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade.Os principais sinais e sintomas são: febre alta, acima de 38,5°C; dor de cabeça; manchas vermelhas, que surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas, e, em seguida, se espalham pelo corpo; tosse; coriza; conjuntivite; e mal estar

Abaixo o perfil de quem deve se vacinar contra o sarampo:

- 12 meses a 4 anos: uma dose da tríplice viral e uma dose da tetra viral (com intervalo de 30 dias);

- 5 a 29 anos: duas doses da tríplice viral (com intervalo de 30 dias);

-30 a 49 anos: uma dose do tríplice viral;

- Profissionais de saúde de qualquer idade portando documento comprobatório (crachá, contracheque, carteira de trabalho): duas doses da tríplice viral, respeitando o intervalo de 30 dias após a primeira.

Veja lista de postos:

Sem vacina

Na Bahia, mais de 165 mil crianças ainda não tomaram a vacina que protege contra a doença do sarampo. O dado é de 2 agosto. Em todo o estado, a cobertura vacinal ficou em 80%. O recomendado pelo Ministério da Saúde é uma taxa de imunização de pelo menos 95% das crianças de um ano de idade. Em Salvador, a cobertura ficou em 87% e um quantitativo de 2 mil crianças ainda precisam tomar a dose da vacina contra o sarampo.

A vacina está disponível durante todo o ano nos postos de saúde de todo o estado. Ela integra o calendário básico de vacinação indicada pelo Ministério da Saúde para as pessoas de todo o país. Pessoas acima de 12 meses e abaixo de 49 anos devem verificar a carteira de vacina e receber as doses. Indivíduos de 12 meses a 29 anos têm que ter duas doses da vacina e acima de 30 anos até 49 anos tomam uma dose única. Profissionais de saúde têm que tomar duas doses, independentemente da idade.

Neste ano, a Bahia registrou três casos de importação de sarampo. O primeiro é de um jovem de 19 anos que reside de São Paulo, não vacinado, que atuava como monitor em uma excursão de estudantes ao município de Porto Seguro.

O segundo caso foi de uma jovem de 28 anos, vacinada, que nasceu em Salvador mas residia em São Paulo e estava em Salvador no início do mês passado. E o terceiro caso é de uma menor de 12 anos, que mora em Salvador mas estava em uma viagem com a família para a Espanha e já apresentava sintomas do sarampo ao retornar de viagem.

O sarampo é uma doença infecção viral e é altamente contagiosa. A contaminação por ela pode ocorrer através de secreções mucosas de indivíduos doentes. Isso pode acontecer pelo ar, através de gotículas respiratórias produzidas ao espirrar ou tossir, pela saliva, contato com a pele, pelo contato com uma superfície contaminada pelo vírus ou da mãe para o bebê durante a gravidez, parto ou amamentação.

Ao identificar que indivíduos estão com sarampo, as secretarias de saúde fazem o bloqueio vacinal imediato de todas as pessoas que mantiveram um contato direto ou indireto na faixa etária de 6 meses a 49 anos. Somente para o caso de Porto Seguro foram distribuídas 1.450 doses em pessoas que fizeram contato com o jovem de 19 anos. As pessoas que tiveram contatos com as vítimas ainda estão sendo monitoradas pelas secretarias.

Até o início do mês, eram 161 casos notificados de sarampo no estado, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), sendo 92 descartados e 69 em investigação. Em Salvador, o número era de 18 casos notificados e em investigação.

“Quando temos uma situação de epidemia no país, assim como temos em São Paulo, aumenta o risco de outros estados terem também. A única medida de prevenção é uma efetiva vacinação. A vacinação, que já é uma ação de rotina, está sendo intensificada e a rede está sendo alertada para os sintomas, capacitações, reuniões técnicas para atualizar os profissionais de saúde”, destacou Akemi Erdens, coordenadora estadual de imunização.

Apesar da confirmação dos casos de importação, a coordenadora afirmou que acredita que não é necessário um “pânico” da população. Para ela, é necessário que as pessoas fiquem alerta, busquem uma unidade de saúde, levem o cartão de vacinação para ser avaliado por um profissional, caso ela não consiga identificar as vacinas. Akemi ainda alerta que o estado não está promovendo um Dia D e que a vacina está disponível nas unidades de saúde do município ao longo dos dias de semana. Quem já tem as duas doses de sarampo no cartão de vacina não precisa tomar uma nova.

Confira o calendário vacinal recomendado:

12 meses - Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – 1ª dose

15 meses - Tetra viral ou tríplice viral + varicela – (previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora) - Uma dose

10 a 19 anos - Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) - 2 doses, a depender da situação vacinal anterior

20 a 59 anos - Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – se nunca vacinado: 2 doses (20 a 29 anos) e 1 dose (30 a 49 anos);