Sargento da Marinha de férias em Salvador é morto a tiros em São Marcos

Um militar da Marinha foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (19) na localidade do Coroado, no bairro de São Marcos. Ele estava em um carro com um policial militar quando homens passaram atirando.

O terceiro-sargento Jéferson Jorge Santos da Silva servia no Rio de Janeiro e passava férias em Salvador, segundo a Marinha do Brasil, que lamentou a morte.

Equipes da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local depois de receber a denúncia de disparos de arma de fogo contra dois homens, por volta das 5h30 de hoje. Lá, encontraram o militar já ferido e uma testemunha que se identificou como PM.

(Foto: Reprodução/TV BAhia)

O PM contou que os dois passavam de carro quando começaram os tiros. O militar foi baleado e não resistiu. O PM não foi atingido. Um outro homem, de identidade não divulgada, ficou ferido. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foram apreendidas uma pistola Taurus, calibre 380 e uma pistola Glock .40. A ocorrência foi registrada na Corregedoria Geral e no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) juntamente com as armas e o policial militar.