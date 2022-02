Sargento da Marinha mata vizinho no Rio e diz que o confundiu com ladrão

Um homem foi morto a tiros na porta de casa, em São Gonçalo (RJ), na noite da quarta-feira (2). Durval Teófilo Filho, de 38 anos, foi alvejado pelo próprio vizinho, que alegou que o confundiu com um ladrão.

O vizinho que atirou foi identificado como o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra. Ele chegou a socorrer Durval e depois foi preso em flagrante.

O crime aconteceu por volta das 23h. Aurélio disse à Polícia Militar que notou um homem se aproximando do carro dele rapidamente e atirou. Durval foi baleado três vezes na região do abdômen.

A esposa da vítima, Luziane, estava em casa e escutou os tiros. “A minha filha, que tem 6 anos, estava esperando por ele. Imediatamente ela olhou pela janela e disse que era o pai dela”, disse ao G1.

Depois de atirar, o sargento da Marinha viu que Durval não tinha arma. Ele chegou a dizer que morava no mesmo condomínio que o Aurélio.

O militar então prestou socorro, levando o vizinho para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas Durval acabou morrendo lá. Na mesma unidade, Aurélio foi preso.

“Vendo as câmeras, ouvindo a fala do delegado e pelo que os vizinhos estão falando, tenho certeza de que isso aconteceu porque ele é preto. Mesmo eles falando que ele era morador do condomínio, o vizinho não quis saber. Para mim, foi racismo sim”, diz a viúva.