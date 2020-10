Sargento da PM morre após ser baleado em assalto na Liberdade

(Foto: Reprodução)

O sargento da Polícia Militar Ueldon Luis Farias de Santana, 52 anos, morreu depois de ser baleado em um assalto na Liberdade na noite da sexta-feira (9). Ele foi atingido duas vezes na região do peito e, socorrido por populares para o Hospital da Cidade, também na Liberdade, não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios/Múltiplos. As primeiras informações são de que o sargento da PM foi baleado na Praça Guarani. De acordo com a Polícia Militar, o sargento passava pelo local quando foi abordado por uma dupla que exigiu o celular. Eles atiraram ao se afastar, já com o aparelho, diz nota da PM.

Os dois criminosos conseguiram levar o celular e arma do PM, fugindo em seguida em um Ford Ecosport. As guarnições da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e Rondesp fizeram rondas nas imediações, mas não encontraram nenhum suspeito.

O sargento estava na PM havia 25 anos e deixa esposa e dois filhos. O sepultamento do corpo acontecerá neste sábado, no Cemitério Bosque da Paz, em horário a ser confirmado.