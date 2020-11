Os candidatos Sarto (PDT) e Capitão Wagner (Pros) irão disputar o segundo turno pela prefeitura de Fortaleza no dia 29 de novembro. Candidato do atual prefeito, Sarto Nogueira (PDT) confirmou o favoritismo com 35,72% dos votos válidos em Fortaleza.

Sarto foi acompanhado de perto pelo direitista Capitão Wagner (PROS), com 33,31%. O capitão chegou a receber apoio público do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. As urnas estão 99% apuradas.