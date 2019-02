Sasha relembra infância em trio com Ivete e Xuxa

Sasha Meneghel aproveitou a chegada iminente do Carnaval para republicar uma foto da infância, lembrando de uma folia antiga - mas com uma legenda pra lá de atual.

A estudante de moda usou o Instagram para postar a foto em que aparece em cima do trio elétrico em Salvador com Ivete Sangalo e Xuxa. A foto é de 2006, no no Coruja - foi a estreia da Rainha dos Baixinhos em cima de um trio. Em 1996, a loira chegou a subir em trio, mas foi para gravar um clipe.

"Eu parado no bailão, no bailão/ Ela com popozão, e o popozão no chão", diz a legenda, trecho da música "Parado no Bailão".

Amiga de Sasha há muitos anos, Bruna Marquezine gostou do post e deixou um comentário de quem já está ansiosa para a folia: "Hahahahaha VEM". Léo Fucks também curtiu e escreveu: "Eu tava lá embaixo bêbado berrando: Xuxa rainha, Sasha princesinha.... hahahaha".