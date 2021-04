Saúde & Bem-Estar alcança mais 135 mil pessoas em abril abordando temas relacionados à Covid-19

Em um tempo em que vacinas e remédios são assuntos corriqueiros em qualquer diálogo do dia a dia, consumir alimentos saudáveis contribui para manter o corpo saudável e a imunidade fortalecida. Para tirar dúvidas sobre o assunto, o Saúde & Bem-Estar, programa ao vivo de entrevistas realizado pelo Jornal Correio através do Instagram, conversou, na última terça-feira, com o médico generalista e intensivista Marcelo Almeida.

Na entrevista com o jornalista Jorge Gauthier, o especialista listou alimentos, como chia, linhaça, maçã, ovo, laranja, limão, própolis, inhame, fígado e coração de frango, como aqueles ricos em nutrientes que contribuem para fortalecer o sistema imunológico.

O médico também ressaltou que, para usufruir ao máximo dos benefícios que esta alimentação pode trazer, é preciso se preocupar com uma boa função intestinal. “Uma boa digestão é o que permite a absorção dos nutrientes”, explica Marcelo. “Para melhorar o fluxo intestinal, basta fazer a ingestão adequada de água e fibras, praticar atividade física moderada, evitar o excesso de carboidratos e carne, além de reduzir o consumo de comida processada”, completa.

Ajuste na dieta

A preferência por alimentos ultraprocessados nos tempos de hoje se tornou ponto de atenção para os especialistas de saúde, uma vez que a praticidade desse tipo de comida traz uma sobra de energia calórica e pouca nutrição. Apesar da crescente na alimentação industrializada, a nutricionista do Hospital Santa Izabel, Iana Silva, afirma que há um movimento contrário que visa trazer a comida natural de volta para a mesa.

“Mesmo antes da pandemia, as pessoas já vinham se preocupando em adicionar ao carrinho de compras, alimentos naturais ricos em nutrientes que ajudam a fortalecer a imunidade. Temos que despertar para o real valor da alimentação saudável e não devemos só saciar a fome, mas também usar alimentos como remédios”_ Iana Silva, nutricionista do Hospital Santa Izabel

Na lista da especialista destacam-se como alimentos que fortalecem as defesas do nosso corpo as bebidas ricas em probióticos (kombucha), antioxidantes (açafrão/cúrcuma), vitaminas A (cenoura), C (brócolis) e E (óleos vegetais) e Ômega 3. “Existe uma infinidade de opções e, muitas delas, as pessoas acabam por descartar. Um exemplo são as sementes de abóbora, que são extremamente ricas em vitamina e podem ser consumidas de diversas formas”, diz.

Foco na Saúde

Ao longo das últimas três semanas, o Saúde & Bem-Estar recebeu especialistas para tirar dúvidas do público sobre temas ligados à Covid-19. O primeiro programa, realizado no dia 13, tratou da “síndrome pós-Covid” com o pneumologista Otávio Messeder, que abordou as possíveis sequelas de quem foi infectado pelo coronavírus. “Grupos de risco: a importância de não abandonar os cuidados com a saúde” foi o tema discutido com o clínico geral e cardiologista Everson Marcos Matt, no dia 20.

Um total de 5.836 pessoas acompanharam os três programas ao vivo. As entrevistas, disponibilizadas na íntegra no IGTV do jornal, atraíram 11.465 visualizações. Foram 135.749 usuários do Instagram alcançados nestas edições focadas em temas ligados ao coronavírus.

Jorge Gauthier entrevistou o clínico geral e cardiologista Everson Marcos Matt, no dia 20 (Foto: reprodução)

"Toda terça-feira, às 18h, pelo Instagram do CORREIO, levamos informação de saúde para nossos seguidores como uma forma de contribuir para o cuidado”, explica Jorge Gauthier, que conduz as entrevistas.

“Especialmente neste momento de pandemia, precisamos ter atenção redobrada ao nosso corpo – e, também, à mente - para evitar a Covid-19, além de outras doenças", acrescenta o jornalista especializado em Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Ele está no comando do programa semanal desde abril de 2020.

