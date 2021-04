Saúde & Bem-Estar: projeto do CORREIO aproxima especialistas de leitores através de programa semanal

Há pouco mais de um ano, os cuidados para evitar a contaminação pelo Novo Coronavírus se tornaram uma rotina da população nos quatro cantos do planeta. Ao longo desse período, muito se avançou sobre o entendimento da doença, mas alguns pontos ainda são motivo de dúvida para ciência, entre eles as síndromes pós-covid, sequelas que podem acompanhar os pacientes depois da recuperação.

Para esclarecer dúvidas sobre o assunto, o jornalista especializado em Jornalismo Científico com ênfase em Saúde pela UFBA, Jorge Gauthier, receberá o especialista em Pneumologia e Medicina Intensiva, mestre e doutor em Medicina e Saúde pela UFBA e coordenador médico da UTI Geral do Hospital Português, Octavio Messeder, no primeiro programa da nova temporada do Saúde & Bem-Estar, que vai ao ar hoje, às 19h, no perfil do CORREIO no Instagram: @correio24horas.

Criado pelo jornal, o Saúde & Bem-Estar segue com a proposta de informar e esclarecer dúvidas do público sobre os cuidados que todos precisam ter com a saúde, o corpo e a alimentação.

"O programa surgiu, há um ano, com o objetivo de oferecer informação em saúde de qualidade para os nossos leitores. Recebemos, semanalmente, especialistas das mais variadas áreas do conhecimento em saúde, sempre com linguagem acessível e informativa. Promovemos e incentivamos o cuidado e a prevenção de enfermidades e a melhoria da qualidade de vida", explica Jorge Gauthier.

Além do programa, o projeto ainda traz conteúdos sobre o tema abordado nos programas através de quiz no Instagram, newsletter e nos grupos de Whatsapp do jornal.

“O Saúde & Bem-Estar foi uma aposta que teve a pandemia como start. Estávamos no início dessa situação pandêmica e aprendendo a usar a máscara, o álcool em gel e a viver em isolamento, tudo era muito novo e precisávamos informar nosso leitor com relevância e mostrar a importância dos cuidados com a saúde. Após 1 ano, a pandemia continua e nossos esforços em prol da saúde e do bem-estar também”, revela o analista de Projetos Especiais do CORREIO, Danilo Bittencourt.

Síndrome pós-covid

De acordo com o médico Octavio Messeder, ampliar a informação sobre a síndrome pós-covid é fundamental já que ainda existem muitas dúvidas, mesmo entre a comunidade científica, sobre o tema. “A recuperação de um indivíduo que teve Covid acontece de forma muito variável. Alguns têm a doença com poucos sintomas, outros moderados, outros têm ameaça a vida e vão à UTI. Então, cada um desses grupos vai ter consequências diferentes”, explica.

O médico lista alguns cuidados com a saúde de todo que passaram pela doença precisam ter. “É importante o repouso, a alimentação, os exercícios escalonados, a fisioterapia e, especificamente, essa ou aquela atitude que vá de encontro à disfunção que ele contraiu”, lista, para em seguida alertar:

“Acho que uma das grandes preocupações da pessoa que teve covid é não ter de novo. É manter os cuidados e se achar confiante por já ter tido a doença. Precisamos manter a precaução própria e o cuidado com as nossas famílias”, alerta Octavio Messeder.

Para o especialista, iniciativas como o Saúde & Bem-Estar têm uma grande missão social nesse momento da pandemia. “A difusão desse tipo de conhecimento é fundamental, e isso deve ser feito de uma forma mais científica possível, livre de ideologias e conceitos políticos, já que o vírus não conhece ou se interessa por nada disso”, diz. “E isso tem atrapalhado muito uma abordagem realmente racional e efetiva, haja vista tudo que tem acontecido no nosso país em relação à maneira que se deve enfrentar a pandemia, os conceitos são variados e, em grande parte, equivocados. Então o papel dos meios de comunicação é fundamental para que possamos difundir boas noções desse momento que estamos vivendo”, afirma.

