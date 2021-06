Saúde investe meio milhão de reais em requalificações do Samu Salvador em 2021

O período de pandemia exigiu ainda mais dos esforços do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Salvador para obter resolutividade satisfatória nos atendimentos de rotina e de pacientes suspeitos de covid-19. Para incentivar os trabalhadores da linha de frente de combate ao vírus, a Secretaria Municipal da Saúde investiu meio milhão de reais em infraestrutura só neste ano.

A verba foi aplicada na pintura geral, revisão da instalação elétrica e de ar, bem como requalificação do telhado no complexo central do Samu localizado no bairro do Pau Miúdo, além de melhorias das bases descentralizadas do serviço. O aporte financeiro também garantiu que a estrutura para lavagem das ambulâncias se tornasse realidade para reforçar o critério sanitário e evitar contaminação de pacientes e trabalhadores.

“Mesmo diante de uma situação de tanta complexidade, continuamos encarando essa pandemia com muita seriedade e compromisso. Essa é mais uma ação que adotamos em prol da população e dos profissionais que tem se dedicado ao enfrentamento, dessa que com certeza é a maior crise de saude pública vivida nos últimos 100 anos. Sabemos da importância de que as viaturas estejam em boas condições e funcionando a todo vapor, porque é o momento em que as pessoas estão mais precisando dessa locomoção para serem socorridas”, destaca Ivan Paiva, coordenador do Samu Salvador.

Para tornar a rotina dos profissionais mais fácil, a gestão implantou neste ano um novo sistema para otimizar os mais de 10 mil atendimentos mensais que necessitam de regulação e comunicação com as ambulâncias. “Essa ação se soma ao empenho de entregar espaços com tecnologia de ponta, com a contratação também de pessoas para operar o quadro e engajar mais esforços para a fluidez no trabalho”, diz Paiva.

Em fase final, a ampliação do Centro de Material e Esterilização (CME) será entregue no próximo mês com equipamentos modernizados para assegurar a limpeza adequada dos objetos utilizados no socorro às vítimas.

Sistema SAMU Mais

Com o objetivo de agilizar os atendimentos prestados pelo SAMU, a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), implantou o sistema de operação SAMU Mais.

Com a proposta de ser um avanço tecnológico para auxílio da operação do SAMU Salvador, o sistema foi implantado em fevereiro e vem em constante evolução de forma a prover a melhor ferramenta para tomada de decisão de forma efetiva e rápida.

A implantação de uma ferramenta personalizável se demonstrou muito eficaz, principalmente com as necessidades da pandemia, como permitir o trabalho remoto de modo, a rastreabilidade dos casos suspeitos e confirmados covid-19, identificação epidemiológica das regiões com maiores acionamentos por suspeita de infecção.

Além das novas funcionalidades desenvolvidas de forma continuada, o sistema garante a diminuição do tempo resposta utilizando dados para tomada de decisão rápida e a rastreabilidade de todos os passos do atendimento, identificando pontos a serem otimizados. O sistema também conta com tratamento de trotes que tanto dificultam a operação e a vida de quem necessita do serviço. Além de diminuir o tempo de respostas, o mecanismo facilita a emissão de relatórios de trabalho e a localização das ocorrências permitindo que o solicitante compartilhe sua localização de forma que a equipe de atendimento possa chegar de maneira mais rápida ao local.

Como o atendimento de emergência e tempo-dependente, um sistema de regulação mais eficiente garante maior agilidade e uma qualidade melhor na assistência à saúde dos pacientes. “O sistema já apresenta ótimos resultados, tornando o atendimento do SAMU mais ágil no envio de unidades móveis assim como no controle operacional da própria frota. Embora o SAMU Mais já esteja em operação estamos progressivamente testando e implantando novas melhorias e estratégias com fins de potencializar o serviço prestado a população soteropolitana”, explica Ivan Paiva - médico coordenador do SAMU.

Situações

O SAMU-192 realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas. O socorro é feito após a chamada gratuita para 192.

Situações em que o SAMU 192 deve ser chamado:

Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios;

Em caso de intoxicação;

Em caso de queimaduras graves;

Na ocorrência de maus tratos;

Em trabalhos de parto onde haja risco de morte da mãe ou do feto;

Em caso de tentativas de suicídio;

Em crises hipertensivas;

Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

Em casos de afogamentos;

Em caso de choque elétrico;

Em acidentes com produtos perigosos;

Na transferência inter-hospitalar de doentes com risco de morte.

Caso identificar uma destas situações, ligue 192. Este número é gratuito e não depende de cartão telefônico ou crédito no celular. É válido ressaltar que passar trote é considerado crime pelo código penal brasileiro e o infrator/a pode pegar de um a seis meses de detenção, além de condenação a pagamento de multas, podendo, ainda, ter as penalidades duplicadas em situações de calamidade pública, a exemplo de períodos de pandemia, como a do novo coronavírus.