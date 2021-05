Saulo Poncio traiu Gabi Brandt mais uma vez, dizem amigos

Saulo Poncio traiu Gabi Brandt novamente. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a informação teria sido passada por amigos do casal.

Ainda segundo o colunista, Saulo é frequentador assíduo de um cassino em São Paulo. O local ficou famoso após Gabigol ter sido encontrado lá escondendo-se embaixo de uma mesa.

No entanto, ele teria deixado de ir ao local numa data que já estava previamente combinada. A esposa de um amigos do grupo de poker achou o sumiço de Saulo estranho.

Ao investigar o sumiço, ela descobriu a traição. Gabi Brandt não foi informada pela amiga da pulada de cerca.