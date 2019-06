Scaloni faz primeiro jogo oficial como técnico da Argentina

O duelo deste sábado (15), justo em Salvador, na Fonte Nova já é especial para o técnico Lionel Scaloni. Essa será a estreia dele em jogos oficiais pela seleção argentina. O jogo acontece às 19h.



Scaloni tem nove partidas à frente da seleção, todas em amistosos. Foram seis vitórias, um empate e duas derrotas - uma delas para o Brasil, por 1x0, em outubro do ano passado.



Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), véspera da partida, o comandante falou que não se sente tão ansioso por isso: "quando se está na seleção argentina um amistoso contra Nicarágua, Venezuela, não muda tanto de uma partida oficial - no sentido da cobrança de ser treinador da seleção".

Scaloni, à esquerda, deu entrevista nesta sexta-feira (14) ao lado do lateral Tagliafico, que defende o Ajax (Foto: Juan Mabromata/AFP)



Segundo ele, é preciso tirar esse pensamento da cabeça: "Nunca paramos para pensar na posição em que estamos. Senão, a cabeça dá voltas e voltas. Não mudou nada. Lógico que tenho muitas coisas em minha mente, mas sobretudo em minha esposa, meus filhos que estarão me acompanhando".



Ex-lateral direito da própria seleção, Scaloni era técnico do time sub-20 da Argentina e assumiu interinamente a equipe principal após a Copa do Mundo, em agosto. Por conta do bom trabalho acabou efetivado em novembro.



"Quando me chamaram para assumir a seleção interinamente a decisão foi fácil. Depois, quando chamaram e disseram que queriam que assumisse a equipe foi mais difícil, porque seria um trabalho mais longo" disse.



Scaloni disse que a pressão sobre o cargo de treinador da seleção não incomoda. "Quando decidimos ser técnicos já sabíamos disso. Jogamos 20, 30 anos de futebol convivendo com a mesma pressão. Nós necessitamos essa pressão, não sabemos fazer outra coisa. Não é muito diferente de quando éramos jogadores", concluiu.