Scooby, Henri Castelli e mais: os famosos no Camarote Salvador

O Camarote Salvador é o point queridinho dos famosos no Carnaval - e não foi diferente em 2020. Comemorando sua 20ª edição, o espaço recebeu uma constelação de artistas em seus dias de folia. Como os atores Bruno Fagundes, Giovanna Lancellotti e Cris Vianna, o cantor Silva, o blogueiro Hugo Gloss, o DJ Diplo (do Major Lazer), o jogador Lucas Lima e o surfista Pedro Scooby.

O cantor Silva e as atrizes Cris Vianna e Giovanna Lancellotti marcaram presença no espaço

(Fotos: Thiago Duran e Waldemir Filetti/Divulgação)

“É minha primeira vez aqui no Carnaval de Salvador. Já me falaram muito, estou animado. Há dois anos, eu cheguei a comprar passagem pra vir. Mas, um dia antes, fez sol em Nazaré (em Portugal, onde há as famosas ondas gigantes) e eu cancelei. Mas a folia daqui é muito especial”, afirmou o ex de Anitta e Luana Piovani.

Scooby, aliás, se declarou “solteiro e feliz” por aqui, na sexta-feira (21). Mas, no sábado (22), reencontrou a modelo Cintia Dicker, sua ex-namorada, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e o casal reatou.

Scooby fez sua estreia no Carnaval de Salvador

Se o surfista fazia sua estreia, Rafael Zulu, por outro lado, já é tão habitué que se considera ‘praticamente baiano’. “Minha relação com a Bahia é ancestral, sou filho de baiano, neto de baiano, já morei aqui, amo essa cidade. E hoje sou um dos sócios e gestores do Harmonia do Samba. Isso faz com que eu tenha que vir ainda mais - e, para mim, não é esforço nenhum”, comentou.

Zulu: projetos no cinema e TV

Mesmo com as responsabilidades do grupo musical, comandado por Xanddy, o ator tem novos projetos para o cinema e a telinha. “No fim do ano, começo a gravar uma novela, das 19h. E na semana que vem, começo a filmar um longa, em que farei um herói. É muito bacana, estou me divertindo”.

Tiago Abravanel também está cheio de planos futuros. “Em 2020, tenho vontade de ter uma segunda temporada do meu programa (Famílias Frente a Frente, do SBT). E, talvez, outra atração. Estou focando bastante no canal que estou abrindo na internet. E tem show novo, que estou montando e pretendo estrear em junho. Se Deus quiser, traremos para Salvador. Não paro de trabalhar”, comentou o apresentador, ator e cantor, que esteve no Camarote Salvador acompanhado do marido, Fernando Poli.

Tiago: televisão, show e canal na internet

Folia em casal

Não era só Tiago Abravanel que curtiu o espaço vip apaixonado. Henri Castelli estava muito bem acompanhado da namorada, Jakelyne Oliveira, Miss Brasil 2013. Segundo a bela, os dois já passam o Natal juntos há três anos, na casa de uma amiga em comum, mas só no ano passado engataram o romance.

Jakelyne e Henri curtiram o camarote juntinhos

Jakelyne, aliás, foi confundida por muitas pessoas com Bruna Marquezine, que também curtiu o Carnaval em Salvador. A modelo disse que não se importa com a comparação - mas faz ressalva.

“Eu não tenho problema com isso, até porque admiro muito o trabalho dela, o engajamento com as causas sociais. Aparentemente, ela tem um coração muito bom, é uma pessoa muito bonita. Não me importo. Mas incomoda quando falam referente a mim como ‘sósia de Marquezine’, ‘clone de Marquezine’ e não como Jakelyne Oliveira”, explicou.

Jakelyne foi comparada com a atriz Bruna Marquezine

Namorando desde 2016, a atriz Marcela Fetter e Rodrigo Lima, co-fundador do Mahamudra Brasil, exibiam até um visual parecido no cabelo, com dreads. “Foi uma sintonia, os dois pensaram nessa mudança de visual”, falou Marcela - que será protagonista da série Verona, prevista para estrear em junho no Prime Box Brazil.

Rodrigo e Marcela bateram ponto no local

“É uma história inspirada em Romeu e Julieta. Não quero dizer muito para não dar spoilers, mas fala sobre duas famílias que brigam por terras - e os filhos delas se apaixonam”.

‘Transforme o impossível’

Comandado pelos empresários Luis Eduardo Magalhães Filho e Paulo Góes e realizado pela Premium Entretenimento, que tem Luciana Villas Boas como diretora-executiva, o Camarote Salvador veio para sua 20ª edição com o tema ‘Transforme o Impossível’.

Luis Eduardo, Luciana Villas Boas e Paulo Góes

Michelle Magalhães, mãe de Luis Eduardo, aprovou. “Neste ano, o Camarote se superou, está incrível, de parabéns”.

Carol Magalhães também fez questão de ir curtir o espaço - e revelou seus planos futuros. “Pretendo abrir um mini ateliê de doces ou doces fit. Minha ideia é inaugurar em São Paulo, mas talvez eu traga para Salvador”.

Carol: plano de ateliê de doces

Atração do camarote no sábado (22), a DJ e cantora Cady contou que lançará três músicas novas em breve - duas em inglês e uma em português. A começar por Do It All Right.

“Vou lançar no mês que vem. Com um clipe, que gravarei aqui na cidade. Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou da Bahia. É importante. Vamos usar cenários bem locais, pra dar esse quê de 'ela é brasileira, mas canta inglês’”, adiantou a artista, que mora, atualmente, nos EUA.

Já a atriz e humorista Gessica Kayane, a GKay, fez seu mais novo projeto direto do Carnaval: filmou cenas para um novo filme da Netflix.

“Não posso contar sobre o meu personagem... Mas amo estar aqui, fazer trabalho aqui. Eu sempre digo que o baiano tem uma coisa especial. Não sei o que é, mas todo mundo que eu conheço aqui é legal. É o Nordeste, né?”.