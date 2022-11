Scream Salvador: vice-prefeita destaca ferramentas do poder público para promoção social

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, palestrou, nesta sexta-feira (04), no evento Scream Festival Salvador, um dos maiores festivais de criatividade e mídia do Norte/Nordeste, no Fera Palace Hotel. Mediado pela escritora Leana Mattei, o painel teve como tema "O Papel da Comunicação na Agenda ESG". A vice-prefeita destacou as ferramentas do poder público na promoção de práticas sociais, ambientais e de governança. Ana Paula também ressaltou formas de promover o controle social do cidadão na agenda pública. Segundo ela, a gestão pública é fundamental para que as pessoas entendam a ESG( Environmental, Social and Governance) e tenham uma vida melhor.

"Através do poder público podemos desenvolver ferramentas para envolver as pessoas, por meio da escuta, estando nas comunidades, entendendo os problemas, discutindo e construindo soluções coletivas, que passam desde às crianças nas escolas, pessoas nas comunidades, servidores públicos, até quem constroem as políticas. Nesse processo, que não pode ser e não é impositivo, nem é de fora para dentro, todos participam de forma conjunta. Nosso papel é construir uma cidade melhor, investindo menos na máquina e mais nas pessoas, aplicando em saúde, educação, lazer, infraestrutura, através da escuta de uma gestão participativa", ressaltou Ana Paula Matos.

Também participaram do painel, o advogado Guga Cruz e a especialista em comportamento e estrategista de comunicação, Ana Cortat.

Na 5ª edição, o festival Scream Salvador reúne especialistas para discutir as principais tendências do mercado. Durante o evento, são abordados novos conceitos, possibilidades, caminhos e formas de lidar com desafios e as oportunidades de negócios.