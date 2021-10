'Se for para cair, tem que cair brigando', desabafa Roberto

O Vitória chegou ao sexto jogo sem ganhar na Série B. Neste sábado (2), o Leão sofreu mais uma derrota, dessa vez para o Goiás, por 3x0, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Com o resultado, o time segue na 18ª colocação, com 26 pontos, seis de distância para o primeiro time fora do zona de rebaixamento.

Diante de uma situação tão complicada, o lateral Roberto desabafou depois da partida, e pediu que a equipe não desista de lutar.

"Fica difícil explicar. Não adianta ficar naquela mesma conversinha, de que próximo jogo vamos tentar. Cada um tem sua parcela de culpa. O clube está passando por dificuldade. Não é transferindo. Chegou o momento de colocar a cara a tapa", disse.

"Não vamos jogar a toalha, vamos lutar até o fim. Se for para cair, tem que cair brigando, lutando. Mas, enquanto tiver chance, vamos brigar para sair dessa situação. A real é colocar a cara a tapa e ir para a briga", seguiu.

O Vitória agora ganha uma semana livre para treinos até o próximo compromisso. O time só volta a jogar no próximo sábado (9), às 19h, no Barradão, contra o Confiança.