'Se iludiu com uísque e Mercedes', diz Zé Eduardo sobre Marcelo Castro

O apresentador José Eduardo voltou a comentar sobre o "Golpe do Pix da Record" e da suspeita de envolvimento do repórter Marcelo Castro no esquema. Em entrevista ao podcast Canal do Black, o jornalista disse que seu repórter "se encantou".

"Eles [Marcelo e um ex-editor do programa Balanço Geral] se encantaram com Mercedes, uísque, combo...", afirmou.

Apesar Zé de citar Mercedes, o carro que Marcelo Castro tinha era uma BMW. Esse veículo, inclusive, se envolveu em um acidente após o repórter, que conduzia o veículo, tentar furar uma blitz na Avenida Garibaldi em 2021.

Bocão, como também é conhecido, seguiu falando sobre os envolvidos no caso, citando os pais dos suspeitos. "Nem posso falar que não teve berço. Estudou nas melhores escolas, tem pai e mãe trabalhadores", disse.

Na mesma entrevista, Zé disse acreditar que o delegado Charles Leão, responsável pelo caso, “vai pedir a prisão dos dois e de mais dez” envolvidos.

Descoberta

Zé Eduardo também deu mais detalhes sobre o processo de descoberta do golpe. Segundo ele, quem percebeu os primeiros indícios do esquema foi o repórter Márcio Martins.

Quando o caso de uma criança com câncer foi veiculado no Balanço Geral, o jogador Anderson Talisca se ofereceu para fazer uma doação de R$ 70 mil. Essa operação foi intermediada por Márcio, que detectou que o pix que a Record TV exibia era de um rifeiro.

"Márcio me ligou e disse que algo estava errado. Ele era fã de Marcelo, ficou bastante decepcionado", revelou Bocão.O jornalista contou ainda que chegou a ficar "dez dias sem dormir" durante o episódio.

A criança com câncer, no entanto, recebeu a doação, pois Talisca transferiu a quantia diretamente para a conta da mãe.

O CORREIO procurou a Polícia Civil para saber atualizações sobre o caso e confirmar a informação passada pelo apresentador de que serão presos "os dois e mais 10", mas ainda não obteve resposta.

A polícia não revelou os nomes dos investigados, nem mesmo os dos dois jornalistas da Record que são os principais suspeitos pelo crime segundo a própria emissora. No entanto, em meio ao escândalo, o repórter Marcelo Castro e o editor-chefe do Balanço Geral, Jamerson Oliveira, foram demitidos por justa causa pela TV Itapoan.A defesa de ambos negou no início do mês que eles eram investigados.

Veja a entrevista completa com o apresentador: