Se Plante! CORREIO lança coluna semanal com dicas de jardinagem

Pais e mães de plantas agora terão a companhia semanal do CORREIO, a partir desta sexta-feira (3). O jornal lança hoje uma coluna virtual sobre jardinagem, sob o comando da jornalista Briza Menezes.

No site e nas redes sociais do CORREIO, a nova coluna trará vídeos curtos com dicas e curiosidades que irão te ajudar a cuidar das suas plantinhas. Além disso, haverá lives mensais para discutir o tema da vez. Neste primeiro mês, o tema será “Flores” - aproveitando a chegada da primavera agora em setembro.

"Neste primeiro mês vamos falar de flores que vão bem aqui na Bahia, para trazer pra nossa realidade, pensar na jardinagem na Bahia. Vamos pensar o que é que pode ser cultivado aqui, o que é que cai bem, para que não seja só mais um canal de jardinagem”, diz Briza. Ela ainda revela que o foco será na criação de plantas em apartamentos, onde os desafios do cultivo são ainda maiores. Mas quem mora em casa não precisa se preocupar, ela garante que as dicas servirão para todos.

Amante de plantas desde pequena, Briza costumava ajudar a mãe no jardim da varanda de casa. “Eu me lembro de criança conversando com as plantinhas, é uma coisa que me marcou muito. Quanto mais eu conversava, mais elas cresciam e floresciam”, conta. Briza também cresceu, e o amor pela jardinagem seguiu com ela. Durante a pandemia, a jornalista mergulhou fundo nos estudos sobre a flora e percebeu que agora seria um bom momento para compartilhar seus conhecimentos.

“Eu não sou uma especialista, sou uma jornalista que apurou, mas que está, como todo mundo, aprendendo a criar minha ‘urban jungle’ e me beneficiando disso. Eu quero passar isso adiante, porque realmente transforma a vida, muda a energia da casa e, mais que isso, é, pra mim, uma coisa curativa”, comenta. Briza ainda pontua que neste momento de incertezas da pandemia, o cultivo de plantas pode ser um ato de fortalecimento e autocuidado, “além de tudo, ainda decora a casa”.

Para Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO, a nova coluna aposta justamente nisso. "No momento que a gente vive, ficar próximo do verde, das plantas, da natureza, é um conforto pro nosso coração. Quem está na cidade, que não tem a oportunidade de ir para o campo nesse momento, pode cultivar em casa, fazer um jardim, mesmo que seja na janela”, afirma Linda. “Então acho que o conteúdo é muito interessante, muito bacana e ajuda bastante. A gente vai dar dicas preciosas para esse hobby dos nossos leitores.”

A cada semana, uma espécie diferente de planta será abordada nos vídeos, com informações específicas sobre substrato, adubação, iluminação, rega e muito mais. Toda sexta-feira, sempre ao meio-dia, um vídeo novo estará esperando por você. Então, se ligue, ou melhor, Se Plante!