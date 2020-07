'Se tudo correr bem', fase 2 da retomada deve começar dia 7, diz Neto

O prefeito ACM Neto comemorou na manhã desta sexta-feira (31) a taxa de ocupação de leitos de UTI, que chegou a 68% ontem (30). É a primeira vez que o índice fica abaixo de 70% desde maio, o que permitiu ainda iniciar a contagem regressiva para a ativação da fase dois do plano de retomada econômica. Neto falou do assunto durante a inauguração da obra de requalificação do Jardim Brasil, no Chame-Chame.

Além disso, o prefeito ressaltou que ontem também foi o dia que teve o melhor saldo entre internamentos e altas desde o início da pandemia da covid-19: 35 leitos. “Foi o melhor dia em termos de internamentos e altas de toda a pandemia. Conseguimos voltar a uma taxa de ocupação que não era registrada desde maio”, disse.

Contudo, Neto reforçou que o fato de a taxa ter sido menor que 70% não significa a iniciação automática da segunda fase, pois o número precisa se manter abaixo por cinco dias, que não precisam ser consecutivos. Além disso, é preciso um intervalo de quinze dias entre a fase um e a fase dois.

“Tem que ter um intervalo mínimo de 15 dias pra o início da segunda fase. Se tudo ocorrer bem, a partir do dia 7 de agosto a gente passa a ter perspectiva de ativação da segunda fase, não antes disso” enfatizou o prefeito.

O chefe do executivo municipal informou ainda que vai “bater o martelo” nos protocolos dos bares, restaurantes, academias de ginástica, salões de beleza e outros serviços da fase dois ainda nesta tarde, após um diálogo intenso com empresários do setor. A divulgação será feita até o início da próxima semana, possivelmente na segunda-feira.