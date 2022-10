Se vencer os três jogos que tem em casa, Bahia terá 99,9% de chance de subir

Mais do que nunca, o Bahia terá que mostrar força na Fonte Nova. Na reta final da Série B, os jogos como mandante vão determinar se o tricolor retornará ou não para a Série A na próxima temporada.

Restando apenas cinco partidas para o fim do Brasileirão, o Bahia tem um caminho que pode ser considerado tranquilo rumo ao acesso já que disputará três partidas em casa e duas fora.

Foi empurrado pelo seu torcedor que o Esquadrão construiu boa parte da campanha que mantém a equipe dentro do G4 desde a primeira rodada. O time baiano é o quinto melhor mandante da Série B. Em 16 jogos, foram 11 vitórias, três empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 75%.

O primeiro dos três duelos que o time terá na Fonte Nova até o final do Brasileirão será neste sábado (8), às 16h, contra o Brusque. A sequência tem ainda confrontos com Vila Nova e Guarani. Todos os adversários estão na parte de baixo da tabela e lutam contra o rebaixamento. Longe de Salvador, a equipe enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, e o CRB, em Maceió, na última rodada.

Com a calculadora na mão, o tricolor sabe que ficará bem perto de garantir o acesso se vencer os três jogos como mandante. O time está na terceira colocação, com 53 pontos e com mais nove chegaria aos 62. Concorrente mais próximo do Esquadrão, o Sport, 5º colocado, com 49, chegará ao máximo de 64 pontos se vencer todas as cinco partidas que restam.

Assim, bastaria uma derrota do Leão nessa reta final e o rubro-negro não teria mais condição de ultrapassar o tricolor na classificação. Nos casos de Sampaio Corrêa e Ituano, que têm 48 cada, a situação é um pouco mais delicada, já que eles só chegariam ao máximo de 63 pontos vencendo todas as cinco partidas.

Já Londrina e Criciúma, ambos com 46, só atingem o máximo de 61 pontos até o final do torneio. É importante lembrar ainda que todos os concorrentes do Bahia jogam entre si, o que significa que uma equipe vai tirar ponto da outra nas últimas rodadas.

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de um time subir de divisão com 62 pontos na atual edição da Série B é de 99,9%. Atualmente, os matemáticos apontam que o Bahia tem 83,8% de chance de ser promovido. Grêmio, com 97,8%, e Vasco, com 62,%, fecham o G4.

Na corrida por uma das três vagas que restam para a primeira divisão, o Bahia também leva vantagem nos critérios de desempate. O tricolor tem três vitórias a mais do que o 5º colocado, o que garantiria a permanência no G4 em caso de empate no número de pontos.

Estreia

A partida contra o Brusque marcará a estreia do técnico Eduardo Barroca na Fonte Nova. Entre os treinadores que comandaram o Esquadrão na Série B deste ano, Guto Ferreira e Enderson Moreira apresentam o mesmo aproveitamento jogando em casa. Ambos conquistaram 18 pontos em 24 disputados.

Guto Ferreira, no entanto, foi quem mais venceu jogos. “Gordiola” deixou o Esquadrão com seis triunfos e duas derrotas. Enderson Moreira venceu cinco partidas e empatou três. Com contrato apenas até o fim da Série B, Barroca vai ter que ser perfeito para alcançar o objetivo de subir o Bahia.