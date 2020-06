Sebrae Bahia estimula disseminação do conceito de sustentabilidade

A proposta da sustentabilidade tem sido incentivada pelo Sebrae Bahia, que tem estimulado a disseminação do conceito em suas unidades e empresas que buscam apoio. De acordo com a coordenadora do Comitê de Sustentabilidade, Márcia Suede, a perspectiva é ampliar a visão do empresário para além das paredes da empresa, fazendo-o entender que a atuação do negócio deve ser economicamente viável ao longo do tempo; ambientalmente correta, gerando o mínimo de impactos ao meio ambiente; e socialmente justa, permitindo que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades.

Para tanto, foi desenvolvido o Sebraelab está dento do Espaço Colabore que é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), e gestão compartilhada com o Sebrae. “No período de um ano, mais de 10 mil pessoas passaram pelo local, entre visitantes e participantes dos 126 eventos realizados pelas instituições gestoras, Sebrae e parceiros”, diz.

Dentre os eventos de destaque neste primeiro ano, estão o Startup Day, a Semana do MEI e Semana Sebrae, Semana Design Salvador, Beba Local Bahia (evento de promoção das cervejarias locais que reuniu mais de 1.200 participantes), Hackathon Construtec, Startup Weekend Black e All Saints Day.

