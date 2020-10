Sebrae lança movimento para apoiar empreendedores na retomada

O Sebrae Bahia lançou o movimento "Bora", com intenção de apoiar empreendedores baianos com soluções que ajudem na retomada das atividades econômicas, que enfrentam momento difícil por conta da pandemia de covid-19. A iniciativa oferece atendimento presencial, orientação, consultoria e capacitação, em sua maioria on-line. As informações estão disponíveis no site www.borasebrae.com.br.

Dentre os produtos e serviços oferecidos, estão mais de 100 cursos on-line, protocolos de retomada para diversos tipos de negócios, Seminários Empretec, atividades do Sebrae DELAS, consultoria Sebraetec com até 85% de subsídio em diversos serviços de tecnologia, consultoria online de gestão, consultoria de mercado, consultoria financeira, Orienta Sebrae (ferramenta de facilitação para acesso a crédito, pessoal, fornecedores, dentre outros), Radar Sebrae de Oportunidades, além de capacitações gratuitas em educação empreendedora para professores e estudantes.

Retomada das vendas

Um dos principais desafios do momento para os empreendedores é o aumento das vendas, aponta o Sebrae. Pensando nisso, o Bora oferece um e-book gratuito que traz as transformações do mercado, hábitos de consumo, canais de venda e outras informações acerca deste novo momento da economia.

O e-book “Entre no Ritmo e Venda Mais” oferece ainda uma lista de técnicas comerciais, como promoções, queima de estoque, cupons de desconto e leilão, além de informações sobre a escolha do canal de vendas mais utilizados e as principais características de cada um.

Outros temas abordados pelo e-book são as novas oportunidades do mercado, responsabilidade social segurança e higiene. O material também pode ser baixado no site do Bora.