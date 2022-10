Sebrae oferece capacitações gratuitas em Salvador; veja como se inscrever

A capital baiana vai sediar, entre os dias 3 e 5 de novembro, a 4ª edição da e-Agro – feira itinerante de Inovação, Tecnologia Agropecuária e Geração de Negócios, realizada pelo Sistema Faeb/Senar e pelo Sebrae, no Centro de Convenções de Salvador. O evento conta com uma programação diversa com capacitações gratuitas e palestras técnicas para tratar das principais inovações, tendências e tecnologias aplicadas à produção rural, além de oferecer atendimento especializado para os empreendedores do campo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da e-Agro.

Segundo o gerente do Sebrae em Salvador, Rogério Teixeira, a estrutura da programação de capacitações para a e-Agro foi pensada para continuar apoiando os pequenos negócios urbanos e rurais do estado com o que há de mais inovador e, sobretudo, tecnológico dentro desse segmento.

“As capacitações vão discutir desde o que esperar da economia para o próximo ano, passando pela importância do 5G nas fazendas, chefes que vão discutir sobre culinárias, harmonização e muito mais. A programação tá completa e com um conteúdo jamais visto em nossa cidade porque temos o propósito de fazer uma grande discussão de geração de negócios e oportunidades para quem produz e faz a economia baiana rodar”, enfatiza.

Para atrair micros, pequenos, médios e grandes produtores rurais de diferentes cadeias produtivas, a feira terá ainda a exposição de equipamentos e insumos agrícolas, tour gastronômico e apresentações musicais.

Confira a programação completa de capacitações do Sebrae na e-Agro:

Dia 3.11

AUDITÓRIO

08h às 15h – Encontro com os Técnicos APEG

15h30 – Premiação Despertar SENAR

19h – Cenário Econômico 2023 e os impactos na Agropecuária Baiana

» Arthur Igreja

SALA COLHEITA

13h30 – Energia solar no Agronegócio: Implementação e Vantagens

» América Solar (Juliana Aguiar e Leandro Lima)

16h – O poder da fotografia na aceleração de vendas

» Tom almeida

18h30 – Tecnologias voltadas para Sustentabilidade no campo

» David Marcelino A. Schmidt

SALA PLANTIO

13h30 – Marketing Digital para produtores rurais

» Marta Cardoso

16h – Do Campo à Mesa – Farm to Table para bares e restaurantes

18h30 – A importância da Embalagem e Rótulo para a venda do seu produto

» Aldir Parisi

Dia 4.11

AUDITÓRIO

13h30 – Mercado de Carbono e Agropecuária

» Dr. Cassyo Rufino

16h – Tendências e agregação de valor na Pecuária de Leite e Corte

19h – Revolução 5G nas fazendas

» Fabiane Campos

SALA COLHEITA

13h30 – Conservação de Alimentos: Vida útil na Prateleira

» Verônica da Silva Santos

16h – Tendência dos Roteiros Turísticos e Alimentação Slow Food

18h30 – Google Meu Negócio – Seu negócio em destaque no Google

» Gustavo Paixão

SALA PLANTIO

13h30 – Painel: Hortas urbanas e suas possibilidades

» André Fraga (Engenheiro Ambiental)

» Projeto Hortas Urbanas Salvador (Wilson Brandão)

16h – Gin: entenda por que essa virou a bebida do momento, e as vantagens de tê-lo no cardápio

» Claudio Marques

18h30 – Mercado de Cervejas Artesanais no Brasil – Quais as boas notícias?

» Nélio Castro (Youtuber do canal Bebendo com os Amigos)

» Gustavo Martins (Mindubier)

Dia 5.11

AUDITÓRIO

13h30 – Oportunidades para a Cadeia Produtiva de Grãos

16h – Oportunidades para a Cadeia Produtiva de Citrus

19h – A Criatividade dos Chefes e os Ingredientes Diferenciados

» Marcos Liv

SALA COLHEITA

13h30 – * Espaço do Patrocinador Syngenta *

16h – Agroturismo, Produtos de Origem e Identificação Geográfica

18h30 – Engenharia de Cardápio para bares e restaurantes – Sazonalidade

SALA PLANTIO

13h30 – Produção Agroecológica: Do Campo à Mesa – A experiência do Sítio Arcanjo

» Érico Sampaio

16h – Terroir Baiano: Experiência de um Produtor de Vinhos

» Jairo Vaz

18h30 – Sucessão Familiar: A experiência da Família Costa – Fazendas MC

» Miguel Carlos Costa – pai

» Lucas Teixeira Costa – filho

SERVIÇO

O quê: e-Agro – Feira de Inovação, Tecnologia Agropecuária e Geração de Negócios

Quando: 03 a 05 de novembro de 2022

Onde: Centro de Convenções de Salvador

Inscrições abertas: www.eagrodigital.com.br