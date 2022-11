Sebrae realiza eventos voltados para o afroempreendedorismo em Salvador

O Sebrae montou uma agenda com eventos voltados para o fortalecimento do afroempreendedorismo em Salvador. Inovação, moda e empreendedorismo feminino estão no centro das ações, que fazem parte do Novembro Negro e contam com uma intensa programação já a partir desta semana.

Uma das iniciativas é o Festival Afrofuturismo, que chega à sua quarta edição com o tema ‘Por uma abolição econômica’. O evento, promovido pela aceleradora Vale do Dendê, será realizado em Salvador, na sexta (18) e sábado (19), com debates e palestras que terão as presenças de convidados nacionais e internacionais. Os encontros serão em conhecidos pontos turísticos da capital baiana: Teatro Gregório de Mattos, Palacete Tira Chapéu, Largo Tereza Batista, além do novo Hub de Inovação do centro histórico, a Casa Vale do Dendê.

Nomes ligados às áreas de tecnologia, inovação e temas relacionados à inclusão e protagonismo afrodescendente estão confirmados na programação do Afrofuturismo, entre os quais Melina López, gerente de marketing de produto e inclusão na Google, Javonté Anyabwelé vice-presidente da Carnival Cruise, Kamil Olufowobi, CEO da MIPAD Global, Aaron Mitchel, diretor de RH na Netflix, e Lula Rodrigues, CTO da Escola 42. A programação completa pode ser conferida no site Afrofuturismo.

Moda e empreendedorismo

Já no sábado (19), o Sebrae marca presença no apoio ao Afro Fashion Day, iniciativa do jornal CORREIO, que chega à oitava edição. Aberto ao público, que terá acesso livre à programação no Centro Histórico de Salvador, o projeto de moda destacará mais uma vez a produção de estilistas, marcas e designers de acessórios baianos e o talento de modelos pretos em um mega desfile coletivo que, nesta edição, terá a capoeira como tema.

Marcado para acontecer a partir das 18h, no Terreiro de Jesus, o desfile contará com um elenco de cerca de 100 pessoas, entre modelos, capoeiristas e outros convidados, destacando o tema em um show de moda e arte. Os 75 looks que serão apresentados foram criados por 43 marcas e estilistas baianos, uma franco-camaronesa e um coletivo de acessórios.

Expo Pretas

E para reforçar o protagonismo do empreendedorismo feminino, o Sebrae realiza no dia 26 de novembro a 1ª Expo Pretas Colabore, na agência Sebraelab, no Espaço Colabore, localizado no Parque da Cidade. A iniciativa está inserida no programa Sebrae Delas e conta com a parceria da IN PACTO – Incubadora de Negócios Sociais do Colabore. Além de marcar as ações do Novembro Negro, o evento faz uma alusão ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19/11. As inscrições gratuitas podem ser feitas através do site do evento.

Além da exposição de produtos e serviços de 20 afroempreendedoras que comercializam produtos de moda, gastronomia, artesanato e de outros segmentos, o encontro contará ainda com palestras, oficinas e mentorias gratuitas com conteúdos que visam apoiar com inovação, tecnologia e sustentabilidade a gestão dos negócios de mulheres negras empresárias.

A gerente adjunta da Unidade de Marketing e Comunicação do Sebrae Bahia, Camila Passos, destaca que a instituição tem, cada vez mais, ampliado a presença em ações e projetos com foco em inclusão e diversidade. “Precisamos celebrar a potência do afroempreendedorismo, mas também precisamos reforçar o nosso papel enquanto agentes de transformação das micro e pequenas empresas. Por isso, o Sebrae desenvolve iniciativas e apoia ações que busquem fortalecer e desenvolver os negócios liderados por mulheres e homens negros, levando, dentro da sua expertise, orientação, informação e conhecimento”, conclui.