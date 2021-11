Secretaria da Administração do Estado vai leiloar bens públicos avaliados em R$ 2,5 milhões

Carros, caminhonetes, motocicletas e dois jet skis serão apregoados no Leilão Saeb 06/2021, que será realizado no próximo dia 12. O certame possui um total de 210 lotes que serão leiloados, incluindo também móveis, aparelhos, máquinas, material eletrônico, itens de escritório, dentre outros, avaliados em R$ 2,5 milhões.

Dentre os 210 lotes, 146 são de veículos. O lote mais caro é composto por dormentes de madeira de trilhos de trem, avaliados em R$ 94 mil, pertencente à Companhia de Transporte da Bahia (CTB). O lote mais barato é formado por materiais diversos de escritório, avaliados em R$ 530.

O Leilão será do tipo maior lance ou oferta. Ou seja, arremata o bem aquele que oferecer o valor mais alto. O licitante vencedor deverá pagar ao leiloeiro a comissão de 5% sobre o valor da arrematação, no ato.

O certame será realizado, a partir das 9h da próxima sexta-feira, pelo website do leiloeiro oficial na internet. O leilão será em formato eletrônico, possibilitando a participação de licitantes de outras cidades e estado. Os interessados devem fazer seus cadastros no mesmo site. Os lances também serão de forma eletrônica, podendo ser ofertados com antecedência em relação à sessão.

O período para visitação dos bens públicos que serão leiloados começou no dia 03 deste mês e vai até o dia 11 de novembro. Os lotes estão expostos em sete locais, sendo cinco em Salvador e dois no interior do estado. Como medida de prevenção à Covid-19, as visitas devem ser previamente agendadas pelo endereço eletrônico comissao.leilao@saeb.ba.gov.br ou pelo telefone (71) 3117-8613.